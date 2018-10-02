Евросоюз усиливает контроль за движением наличных денег
Речь идет о капиталах, которые ввозятся в ЕС или же вывозятся из него. Совет Евросоюза подчеркивает, что отмывание денег, финансирование терроризма и мошенничество с налогами должны быть отслежены и устранены. Одобренный в ЕС регламент, помимо прочего, расширяет определение наличных денег, в него включены не только банкноты, но также чеки, предоплаченные банковские карты и золото. Каждый гражданин, пересекающий границы ЕС, обязан заявлять деньги на таможне, если везет более 10 тысяч евро.
Комментарии5
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patrikk_2 02 октября 2018 | 13:41
Евросоюз усиливает контроль за движением наличных денег...
Антисемитский закон.
vilingrad 02 октября 2018 | 13:43
И куда девать наворованное непосильным трудом из России? Там заморозят, здесь золотовы отожмут... Куда деваться бедному путинею?!
pavelmistery 02 октября 2018 | 13:45
vilingrad: В Китай будут возить ))
vezdehod 02 октября 2018 | 13:49
pavelmistery:
В Китай будут возить ))
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Попытайся это проделать - может быть и получится.
yralez 02 октября 2018 | 13:44
Вот почему бандазасуетилась с дедоллоризацией