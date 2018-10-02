Евросоюз усиливает контроль за движением наличных денег...

Речь идет о капиталах, которые ввозятся в ЕС или же вывозятся из него. Совет Евросоюза подчеркивает, что отмывание денег, финансирование терроризма и мошенничество с налогами должны быть отслежены и устранены. Одобренный в ЕС регламент, помимо прочего, расширяет определение наличных денег, в него включены не только банкноты, но также чеки, предоплаченные банковские карты и золото. Каждый гражданин, пересекающий границы ЕС, обязан заявлять деньги на таможне, если везет более 10 тысяч евро.