НАТО обвиняет Россию в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности

Поводом послужило создание новой крылатой ракеты, известной как «Новатор-9М729». Об этом сегодня сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он сослался на полученные в НАТО разведданные и подчеркнул, что все страны-члены блока считают действия России нарушением договора.