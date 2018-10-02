НАТО обвиняет Россию в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности
Поводом послужило создание новой крылатой ракеты, известной как «Новатор-9М729». Об этом сегодня сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он сослался на полученные в НАТО разведданные и подчеркнул, что все страны-члены блока считают действия России нарушением договора.
Комментарии12
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johnbmw Евгений Большаков 02 октября 2018 | 13:34
ИхТамНет! АвыДокажите! АуВасНегровЛинчуют! ....
johnbmw Евгений Большаков 02 октября 2018 | 13:35
интересно - на этот раз другие варианты ответов появятся??? ;-))))))))))))
patrikk_2 02 октября 2018 | 13:39
Йенс Столтенберг сослался на полученные в НАТО разведданные...
Что ещё за разведданные, небось толстожопый Серёга Канев насвистел?
ematveev 02 октября 2018 | 13:41
johnbmw:
Вы же знаете, что в России ничего нет, кроме мультиков.
Так что в НАТО просто ошиблись, ведь там же никогда не врут! А ошибиться - ну с кем не бывает...
ЗЫ: а вообще в НАТО конченные гады, конечно: ну сколько можно хомячков-то подставлять?!? Они тут на Эхе только сформируют коллективное мнение, а НАТО: ррраз!, - и про какие-то ракеты новые у России напишет.
А хомячкам потом отдувайся...
Ну напишите, что это всего одна ракета. И не летает. И недалеко. И не ракета вообще. И вообще хакеры взломали данные НАТО и там все заменили...
Хотя последнее, блин, опять нельзя...
Что же делать бедным хомячкам?!?
danko1 02 октября 2018 | 13:41
johnbmw: Когда у нас 2 "юриста" в высшей власти, то все законы у нас заменены на бандитские понятия и соблюдение законов и договоров обязательным не считается
patrikk_2 02 октября 2018 | 13:45
danko1:
Пусть уж лучше "бандиты" Путин и Медведев, чем такие "законопослушные" Иуды рода человеческого как ты.
danko1 02 октября 2018 | 13:49
patrikk_2: Да, выступать в защиту россиян и закона в глазах фашистов и русофобов портянок, защищающих преступления власти и уничтожение России, большое преступление.
Поэтому эти нелюди по при казу пастуха-бригадира массово на меня накидываются с хамством и бредом, не опровергая ни одного слова.
vlabumur 02 октября 2018 | 13:34
"Как жить? Кругом одно жульё"
kara 02 октября 2018 | 13:36
А НАТО каким боком? вроде с НАТО ничего не заключали, с США-да.
stoik33 02 октября 2018 | 13:38
Прям передовики производства. Очумелые ручки и крылатые головки.
sam2018 02 октября 2018 | 13:39
Надо раше поставить условие: ликвидировать ЯО, распустить сухопутные войска, ВВС, морской флот и выплатить контрибуцию за все плохое 10 трл.у.е.
rom8883 02 октября 2018 | 13:49
Получается что у НАТО руки развязаны. Могут выдать что-то повнушительней. Только Россия с новой ракетой что выиграла?