Народный артист Роман Карцев скончался сегодня в Москве

Ему было 79 лет. Популярность еще в советские времена ему принесли выступления на эстраде, сначала в Театре Аркадия Райкина, потом в дуэте с Виктором Ильченко. Близкие рассказывают, что два месяца назад у Карцева случился инсульт. После этого начались осложнения на сердце. Почти весь сентябрь Роман Карцев находился в больнице в тяжелом состоянии.

Страна потеряла большого и очень яркого актера, и честного человека, — говорит народный артист России Николай Тамразов.

О времени и месте похорон Романа Карцева пока информации нет.