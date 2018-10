Скрипаль передавал Великобритании компромат на высокопоставленных лиц в российской разведке и приближенных Путина

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль передавал Великобритании компромат на высокопоставленных лиц в российской разведке и приближенных Владимира Путина. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на книгу журналиста BBC Марка Урбана о Скрипале.

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль, которого в марте этого года пытались отравить в Солсбери, передавал британским спецслужбам информацию о коррупции в разведке и во власти, в частности о схеме 1990-х годов, которая восходила к Николаю Патрушеву – в то время директору ФСБ, нынешнему секретарю Совбеза и близкому другу российского президента. Скрипаль рассказал журналисту, что передача подобных сведений была связана с серьезными рисками – так другого двойного агента, пойманного на этом, после допроса нашли мертвым. В книге журналиста Марка Урбана утверждается, что кураторы Скрипаля в MI6 предложили ему убежище, но он решил вернуться в Россию, где его вскоре арестовали.

Также стало известно, что журналисту удалось поговорить со Скрипалем уже после того, как он вышел из комы после отравления. По словам Урбана, которые приводит британская газета The Guardian, экс-полковник отказывается верить в причастность Кремля к покушению на него.

Книга под названием «Skripal Files» написана на основе беседы с Сергеем Скрипалем, которая состоялась когда журналист Марк Урбан собирал информацию о работе шпионов после холодной войны. После покушения на Скрипаля, которое произошло весной этого года и спровоцировало международный скандал, Урбан решил издать материал в отдельной книге.