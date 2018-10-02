Скрипаль передавал Великобритании компромат на высокопоставленных лиц в российской разведке и приближенных Путина
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль передавал Великобритании компромат на высокопоставленных лиц в российской разведке и приближенных Владимира Путина. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на книгу журналиста BBC Марка Урбана о Скрипале.
Бывший двойной агент Сергей Скрипаль, которого в марте этого года пытались отравить в Солсбери, передавал британским спецслужбам информацию о коррупции в разведке и во власти, в частности о схеме 1990-х годов, которая восходила к Николаю Патрушеву – в то время директору ФСБ, нынешнему секретарю Совбеза и близкому другу российского президента. Скрипаль рассказал журналисту, что передача подобных сведений была связана с серьезными рисками – так другого двойного агента, пойманного на этом, после допроса нашли мертвым. В книге журналиста Марка Урбана утверждается, что кураторы Скрипаля в MI6 предложили ему убежище, но он решил вернуться в Россию, где его вскоре арестовали.
Также стало известно, что журналисту удалось поговорить со Скрипалем уже после того, как он вышел из комы после отравления. По словам Урбана, которые приводит британская газета The Guardian, экс-полковник отказывается верить в причастность Кремля к покушению на него.
Книга под названием «Skripal Files» написана на основе беседы с Сергеем Скрипалем, которая состоялась когда журналист Марк Урбан собирал информацию о работе шпионов после холодной войны. После покушения на Скрипаля, которое произошло весной этого года и спровоцировало международный скандал, Урбан решил издать материал в отдельной книге.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 02 октября 2018 | 13:10
За такой же компромат на ближайших подельников Путина был убит Литвиненко.
kapitonovih_36 02 октября 2018 | 13:11
danko1: Журналист ВВС Марк Урбан взял интервью у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Скрипаль не поверит, что к его отравлению причастна Москва.
Общавшийся со Скрипалем репортер пишет, что тот, выйдя из комы, отказался верить, что к покушению на убийство его самого и его дочери имеет отношение Кремль.
Кроме того, бывший сотрудник российских спецслужб, несмотря на то, что передавал информацию британской разведке, открыто выражал свои националистические взгляды, пишет Урбан. В частности, он поддерживал присоединение Крыма к России и не верил в присутствие российских военных на Донбассе.
Вот так. Сильный пинок по яичкам каклов и прочих прокладок от Скрипаля.
zurich_106 02 октября 2018 | 13:15
kapitonovih_36: а педерасты Боширов-Чепига и Петров агенты ЦРУ засланные Обамой
snamor 02 октября 2018 | 13:20
zurich_106: Придуманы М6
zurich_106 02 октября 2018 | 13:31
snamor: поваренок, М6 это американский танк времен второй мировой войны, садись два.
kapitonovih_36 02 октября 2018 | 13:21
zurich_106: теперь ясно почему баба-яга Мей тщательно срывает Скрипаля от общения на публике...понимает старуха. что её очко треснет....
zurich_106 02 октября 2018 | 13:23
Скрипаль как и Литвиненко помогал испанским спецслужбам в борьбе с "русской мафией" которая занималась отмыванием и легализацией криминальных денег ближнего круга Путина на западе.
The New York Times
nytimes.com/2018/09/06/world/europe/skripal-poison-russia-spy-spain.html
zurich_106 02 октября 2018 | 13:28
Скрипаль работал в Мадриде еще в 90-е годы, когда был военным атташе при российском посольстве (на самом деле он был сотрудником ГРУ) и хорошо знал местную обстановку.
polikarpich 02 октября 2018 | 13:27
kapitonovih_36: Да ну? А что ж он тогда сдёрнул, раз он такой ура-путриот?
И почему именно эта новость - не фейк?
Так что, по иичкам в другую сторону вскорости может прилететь.
kapitonovih_36 02 октября 2018 | 13:32
polikarpich: какел, если эта новость фейк, то английски сми фейкомёты...ха-ха-ха...всё просто...
zurich_106 02 октября 2018 | 13:40
kapitonovih_36: Вот оригинал на который ссылается Вести ру, это гардиан
theguardian.com/uk-news/2018/oct/02/sergei-skripal-initially-did-not-believe-russia-tried-to-kill-him-book
заголовок статьи:
"Сергей Скрипал изначально не верил, что Россия пыталась его убить.
Бывший шпион только постепенно осознал, что он был целью Кремля, говорит автор книги."
zurich_106 02 октября 2018 | 13:43
zurich_106: и вот как эту новость подает Вести ру "Британский журналист: Скрипаль не верит, что его отравили по заказу Кремля"
timwlad91 02 октября 2018 | 13:24
danko1: За такой же компромат на ближайших подельников Путина был убит Литвиненко.
------------
Ну вообще то профессиональным сбором компромата занимались господин Гусинский и Березовский.
Так что при чём сдесь Литвененко который был простой шестёркой на побегушках у Березовского и которого сам Березовский обращался как с собакой.
accyapa 02 октября 2018 | 13:11
Даже Скрипаль не верит, что его хотело замочить Контора.
Но Кремлёвским-то блин, зачем так бессовестно лгать? Достаточно мельком взглянуть на мурло Петрова или Боширова, чтобы понять: Это люди из Конторы.
Понятно, что приехали ГРУшники в Солсбери не для того, чтобы убивать.. Задание было другим, к примеру, взять пробы воздуха, почвы, воды в районе фабрики по производству хим. оружия. И потом обвинить Мелкобританию в нарушение договора о запрещении ХО. Тема хорошо подвязывается к Сирии - применению ХО в ней..
В чём преступление? Да эти люди просто герои Невидимого Фронта.
Но нет, пошли в идиотскую несознанку. Только ленивый не издевается сейчас над заявлением Вовочки, что Петров и Смирнов не разведчики.
accyapa 02 октября 2018 | 13:24
Вывалили бы Англичане фотки Петрова и Боширова непосредственно у двери дома Скрипаля, а так их нет. Видите-ли камер на доме, активно работающего двойного агента, не было!!!!
И это после убийств палачами из ФСБ Глушко, Литвиненко, Каспарова, Шлагбаума, Березовского!!!!
И это после того, как Вовочка публично отдал приказ мочить всех оппозиционеров и предателей на Западе!!!
Да после такого прокола спецслужб Великобритани, бывшая главная над мусорами - премьерша Терезка в отставку должна была подать.
mavviomi 02 октября 2018 | 13:30
Можно привести источник портяночных знаний о неверии Скрипаля в свое отравление садистами и бесчеловечными тварями из ГРУ?
boseal 02 октября 2018 | 13:12
Вот редиска какая этот вышедший из комы Скрипаль, ибо тут такое "расследование" провели натянув не одну сову на глобус, а он не верит).
kunst54 02 октября 2018 | 13:16
Скрипаль - такой же полковник, такой же мокрушник и такое же говно, как и Боширов. "Волки от испуга скушали друг друга".
mavviomi 02 октября 2018 | 13:46
kunst54: умора... Портянки уже используют целого Хероя Кацапии и полковника ГРУ в качестве дерьма, которым можно мазать других :-) Кто там еще у вас дерьмо, дефективные?
zemljanka 02 октября 2018 | 13:16
Пусть будут живы-здоровы.
timwlad91 02 октября 2018 | 13:19
Скрипаль передавал Великобритании компромат на высокопоставленных лиц в российской разведке и приближенных Путина
-----------
Ну вообще то господин Скрипаль с 2010 года живёт на западе.
И чё,за 9 лет пребывания на западе не передал весь компромат на руководство страны?!
Дебилизм в Великобритании зашкаливает.
snikkersnepper 02 октября 2018 | 13:38
timwlad91:
Скрипаль ушел в запас в 1999 году. И очень долго искал компромат на "в то время директору ФСБ, нынешнему секретарю Совбеза и близкому другу российского президента", который стал директором ФСБ только в августе того же года.
Скрипаль всю жизнь работал в РАЗВЕДКЕ и потому набрал много компромата на служившего всю жизнь в КОНТРРАЗВЕДКЕ Патрушева.
Скрипаль разоблачен в 2004 году (а скорее и того раньше), после чего сидел в тюрьме, а потом уехал из страны (причем согласно указу Путина). Большой знаток "приближенных президента".
Можно было бы списать на очередной дебилизм гастарбайтеров Эхонька, если бы не этот самый материал в других СМИ.
"...Вскоре Скрипаль передал британцам информацию о систематической коррупции в штаб-квартире ГРУ в Мадриде, возникшей, когда дисциплина советских времен ослабла. Он раскрыл MI6 личности некоторых офицеров, которые осуществляли закупки по завышенным ценам или придумывали фиктивные статьи расходов, после чего распределяли полученные средства среди старших офицеров, покрывавших их..."
Все "разоблачение" Скрипаля сводится к мадридской резидентуре в 1993-96 годах (махровые ельцинские времена), в которой он работал. В это время Патрушев не то что не был директором ФСБ, он, вообще был 1) министром безопасности Карелии(!) и 2) начальником собственной безопасности ФСБ. Какое отношение он имел тогда к разведке - знает только личный психиатр идиотов, что несут всю эту байду.
То есть это уже не тупой бред, привычный для этой помойки - это прямое вранье с целью хоть как-то вытащить мотив отравления Скрипаля. Где-то тут гыгычущий Мельников уже сказал свое сакраментальное "Опять спалились".
mavviomi 02 октября 2018 | 13:24
Скрипаль участвовал в составлении досье на Трампа где описываются его похождения в Москве. За Трампом следила ФСБ и и Скрипаль передавал результаты слежки автору досье, которое очень сильно навредило и Трампу и Путину. Только ленивый не смеялся с "золотого дождика" в бывшей постели Обамы... По результатам досье стало ясно, что Трамп скомпроментирован российской разведкой. Лысой крысе было за что мстить Скрипалю.
kp6ic 02 октября 2018 | 13:31
а толку? почему спецслужбы великобритании тогда не огласят эту компрометирующую информацию про путина и его клику тогда? потому что ничего он не передавал. идиоты.
varigor 02 октября 2018 | 13:44
Эхо конечно, проигнорирует эту новость:
"Отравленный в Солсбери Сергей Скрипаль поддерживал присоединение Крыма к России, пренебрежительно отзывался об Украине и смотрел в Великобритании российский «Первый канал», рассказал в своей книге Марк Урбан
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/02/10/2018/5bb32f409a7947541db300a8?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
zurich_106 02 октября 2018 | 13:49
varigor: поддерживал а его всеравно траванули так что не переусердствуй, для бандюков ты никто и звать тебя никак
ppvngavr 02 октября 2018 | 13:46
Это все полный бред и всего лишь соломка в пропагандистской войне, ведущейся Кремлем. Не вызывает сомнений, что скоро будут выпущены в мировые СМИ следующие утки: Скрепаль активно работал на 3 западные разведки, Скрипаль сдавал всех российских агентов, Скрипаль планировал прорвть туннель от Лондона до Москвы... Вот, мол, за это его и хотели убить наши доблестные грушники.
А если серьезно, то Кремлю пора кончать всю эту позорную практику бессудных убийств. Об этом подробнее в публикации:
"Внесудебные расправы": http://www.proza.ru/2018/06/02/491