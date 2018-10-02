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13:03, 02 октября 2018

В правительстве и антимонопольной службе одобрили идею ввести социальные нормы энергопотребления

Об этом сообщает ТАСС. Таким образом, россиянам скоро придётся платить больше за перерасход энергии.
Конкретные параметры применения тарифов ещё прорабатываются. Но саму идею вице-премьер Дмитрий Козак поддержал, сообщил его представитель Илья Джус агентству ТАСС. По его словам чиновник поручил Минэнерго и Минэкономики доработать свои предложения. Комплекс мер обсуждали на совещании у вице-премьера две недели назад. Сейчас тарифы на электроэнергию и мощность для населения ниже, чем для промышленности. И зачастую промышленные потребители платят разницу между экономически обоснованным тарифом и тем, который установлен для населения. Газета Коммерсант сообщила утром, что предлагается для одного домовладения установить норму 300 киловатт-часов в месяц. И в случае превышения платить за свет и тепло придётся больше. В антимонопольной службе полагают, что введение такой соцнормы снизит нагрузку на промышленность. И будет стимулировать развитие энергосбережения, сказал агентству ТАСС замглавы службы Виталий Королёв. ФАС готовит свои предложения по этому вопросу. Как нововведение отразится на платежах за коммунальные услуги — ведомство не комментирует.
По информации Коммерсанта министерства энергетики и экономики, а также антимонопольная служба должны разработать нормы энергопотребления для населения к 15му января. Несколько лет назад правительство уже обсуждало эту идею, но после эксперимента в ряде регионов о ней на время забыли.

Комментарии

21

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lenin3 02 октября 2018 | 13:11

Да когда уж налог на воздух введут(с соответствующими льготами избранным),а то всё полумеры какие-то...

ze_danil 02 октября 2018 | 13:29

lenin3: а ведь про всё вот это вот говорили умные люди до выборов презика

но нет... за Вощьдя проголосили

крепитесь теперь, холопы, растите духовно

zor 02 октября 2018 | 13:37

....................................
Жила бы страна родная и нету других забот
И в зной и ветер.....ze_danil:

dvdd 02 октября 2018 | 13:41

lenin3: одно радует: чем хуже, тем ближе развязка

danko1 02 октября 2018 | 13:12

В правительстве одобрили меры по дальнейшему обнищанию населения.

tv_victim 02 октября 2018 | 13:20


Чёт не пойму кривую логику правительства... Как это так, всегда и во всем при покупке чего бы то ни было оптом или в больших объемах цена за единицу любого товара снижается. Даются скидки и прочие плюшки. А у них - наоборот! Усилиями гениев у власти в стране все стало невыгодно! Продавать бензин - убытки, страховой бизнес - сплошные убытки, страховые компании воем воют о повышении ставок, давать кредиты - вообще разорение, меньше чем под 25 годовых банки бровью не поведут.... Теперь вот и продажа электроэнергии стала убыточной... Королевство кривых зеркал, а не страна!

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avp235 02 октября 2018 | 13:38

tv_victim:
Логика правительства вполне понятна. Оптовые скидки делаются при избытке товара, а если товар дефицитен, то на его потребление делают наценку и вводят ограничения потребления: по 2 штуки в одне руки!
В общем власти готовятся к "застою", а нам нужно готовиться к дефициту.

polikarpich 02 октября 2018 | 13:42

avp235: У нас дефицит электроэнергии? После того, как столько заводов, на которые вся эта мощь была рассчитана, стоят или вообще развалены?
Да нет, причина всё та же. Кто-то хочет, как обычно, хапать и ртом и ...опой.

avp235 02 октября 2018 | 13:50

polikarpich:
Нужно понять правительство: у нас не только неблагоприятное соотношение между работающими и пенсионерами, но и еще более неблагоприятное соотношение между работающими и силовиками. Последние и пожрать горазды, не то, что старики и старушки. Так вот, силовики сильно недоедают, а в этом состоянии они могут сожрать и хозяев.

dedmoroz 02 октября 2018 | 13:22

Некоторые еще хлеба больше социальной нормы кушают... .

plank1957 02 октября 2018 | 13:23

А что? 10 квт на квартиру и хватит. А все остальное по 100 р за 1 квт. И никакой разницы, 10 человек там живет или 1. Тут явно есть некая дискриминация многодетных семей.

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natalia2108 02 октября 2018 | 13:26

Так мы великая держава с богатейшими ресурсами, или нищеброды с пустыми кошельками и без ресурсов?

polikarpich 02 октября 2018 | 13:38

natalia2108: Похоже, мы живём на пустынном острове, где нет ничего, кроме камней и песка.
Где всё импортное и привозное, а выживать удаётся только тяжёлым трудом.

"Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев"
Платон.

cellculture 02 октября 2018 | 13:28

Набиуллина промандила все деньги на асики.
Разумеется, теперь им надо людей грабить.

jblack2 02 октября 2018 | 13:30

Идёт активный поиск дополнительного дохода в бюджет.
Делить и вычитать самый простой способ.
А может быть промышленность пора активно развивать, получая доходы от произведенной продукции, а не обложения населения новыми явными и скрытыми налогами...

sparky 02 октября 2018 | 13:31

В домовладении Шувалова собачки-гордость России сдохнут от холода, поскольку домовладелец не справится с платежами.

aisterh 02 октября 2018 | 13:35

Джуси Фрут ети его маму..

alena01 02 октября 2018 | 13:36

Вот еще водопровод и канализация много ресурсов от "геополитических задач" отрывают...
Вода - только для питья...
Бани - общественные по талонам...
Можно будет еще пару аойн устроить, еще десяток яхт купить, и пять-шесть дворцов...
А вата стерпит, ведь яхта для Усманова - это же сакральная цель для "русского мира"...

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cromwel 02 октября 2018 | 13:40

Как моментально одобрили! Во как наших денег хочется. Просто гоп стоп

don_ballon 02 октября 2018 | 13:42

Для обычной квартиры, при современной экономичной бытовой технике и энергосберегающем освещении халявный лимит это хорошо. Для большого хозяйства, где испорльзуют электромоторы, сварочный аппарат-обдиралово. Ну да не их учить, как красть электричество.

lapuh 02 октября 2018 | 13:44

А крепостным пофигу. Что воля , что неволя. И при лучине живали.

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