В правительстве и антимонопольной службе одобрили идею ввести социальные нормы энергопотребления

Об этом сообщает ТАСС. Таким образом, россиянам скоро придётся платить больше за перерасход энергии.

Конкретные параметры применения тарифов ещё прорабатываются. Но саму идею вице-премьер Дмитрий Козак поддержал, сообщил его представитель Илья Джус агентству ТАСС. По его словам чиновник поручил Минэнерго и Минэкономики доработать свои предложения. Комплекс мер обсуждали на совещании у вице-премьера две недели назад. Сейчас тарифы на электроэнергию и мощность для населения ниже, чем для промышленности. И зачастую промышленные потребители платят разницу между экономически обоснованным тарифом и тем, который установлен для населения. Газета Коммерсант сообщила утром, что предлагается для одного домовладения установить норму 300 киловатт-часов в месяц. И в случае превышения платить за свет и тепло придётся больше. В антимонопольной службе полагают, что введение такой соцнормы снизит нагрузку на промышленность. И будет стимулировать развитие энергосбережения, сказал агентству ТАСС замглавы службы Виталий Королёв. ФАС готовит свои предложения по этому вопросу. Как нововведение отразится на платежах за коммунальные услуги — ведомство не комментирует.

По информации Коммерсанта министерства энергетики и экономики, а также антимонопольная служба должны разработать нормы энергопотребления для населения к 15му января. Несколько лет назад правительство уже обсуждало эту идею, но после эксперимента в ряде регионов о ней на время забыли.