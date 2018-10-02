Нобелевская премия по физике за 2018 г присуждена за открытия в области лазерной физики
Нобелевская премия по физике за 2018 год присуждена ученым Артуру Эшкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд за новаторские изобретения в области ядерной физики. Об этом во вторник сообщил Нобелевский
комитет Королевской шведской академии наук.
Церемония награждения названных во вторник лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).
Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).
Комментарии11
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zemljanka 02 октября 2018 | 13:11
Поздравления.
patrikk_2 02 октября 2018 | 13:14
Нобелевская премия по физике за 2018 год присуждена ученым Артуру Эшкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд...
Не знаю как на счёт Ж.Мура и Д.Стрикланд, но вот Артур Эшкин - это стопроцентный жулик и проныра, из тех что воруют плоды чужого труда и получают за них награды.
alexisgross_082018 02 октября 2018 | 13:19
patrikk_2: Патрикос тебе поря уже присвоить почетную Шнобелевску премию за неоценимый вклад в дело пропаганды образа тупого и унылого ватника-попердывателя. И награда должна быть соответствующей - мильон призовых плевков в твою харю
seryj_wolk 02 октября 2018 | 13:23
Что-то великих рфских ученых среди лауреатов не просматривается. Не то русофобы сидят в Нобелевском комитете, не то ученые в рфии перевелись.
alexisgross_082018 02 октября 2018 | 13:32
seryj_wolk: то ты зря - просто посчитай сколько за последние лет 5-10 было лауреатов с российскими корнями. Причем уехавших уже в зрелом с научной точки зрения возрасте и сравни их показатель цитируемости при работе в РФушке и после отъезда - разница на порядки ;))
seryj_wolk 02 октября 2018 | 13:36
alexisgross_082018: Уважаемый, но эти же самые люди лауреатами стали тогда, когда переселились прочь из рфии. То есть научно-техническая база в рфии не позволяла им совершить научные открытия. И странным образом они ни за какие деньги не хотят возвращаться к великим и неповторимым, а предпочитают жить на Западе.
raindengo 02 октября 2018 | 13:26
ядерной или лазерной? вроде как за генерацию микроимпульсов
sparky 02 октября 2018 | 13:27
так лазерной или ядерной? :))
alexisgross_082018 02 октября 2018 | 13:35
sparky: Нобелевская премия по физике 2018 года присуждена Артуру Эшкину за оптический пинцет, Жерару Мору и Донне Стрикленд за разработку высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.
Последнее - это пограничное исследование на стыке ядерной и физики и когерентных излучений ;))
sparky 02 октября 2018 | 13:39
alexisgross_082018: Да я уже прочитал подробности.
Меня просто в очередной раз изумила безграмотность новостников Эха.
sparky 02 октября 2018 | 13:44
alexisgross_082018: В разработке метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов нет стыка с ядерной физикой, поскольку физика ядра (частиц) не изучается, а только используется.