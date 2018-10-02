Ушел из жизни Роман Карцев

Эстрадному артисту было 79 лет. Романа Карцева не стало во вторник утром. Причины смерти не называются. По информации «Пятого канала», последние месяцы артист провел в больнице. Эстрадная карьера Роман Кац (это настоящая фамилия Карцева) началась в 60-ые. В родной Одессе сложилось трио с участием постоянного партнера по сцене Виктора Ильченко и писателя Михаила Жванецкого. Их слава гремела на всю страну.

После смерти Ильченко Карцев отверг все предложения создать новый дуэт. Выступал с миниатюрами сольно. Российским зрителям он запомнился ролями у Рязанова в «Небесах обетованных», «Старых клячах» и у Бортко в «Собачьем сердце» и «Мастере и Маргарите».

В одном из интервью десятилетней давности Карцев предсказывал смерть жанра, в котором он работал, вместе с ним. Актер нередко высказывался о политической ситуации в стране: осуждал тех, кто приветствовал приговор Ходорковскому, критиковал цензуру на телевидении и коллег по цеху, например, Геннадия Хазанова, называя его «тенью одной значимой фигуры».

О дате и месте церемонии прощания будет объявлено позже.