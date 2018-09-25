Зоя Светова: История вышедшего на свободу Макарова привлекла внимание к проблеме гуманизации отношения к заключенным

История вышедшего на свободу бывшего заключенного колонии N 3 Ярославской области Евгения Макарова привлекла внимание к проблеме гуманизации отношения к заключенным в российских колониях. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитница Зоя Светова.

По ее словам, обнародованное адвокатом Е.Макарова Ириной Бирюковой видео с пытками ее подзащитного сотрудниками колонии «сыграло очень большую роль».

З.Светова напомнила, что публикация видео и соответствующей статьи в издании «Новая газета» привела к тому, что уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова предложила включить в законодательство понятие «пытки» и повысить ответственность за пытки заключенных в колониях.

Более того, отметила правозащитница, через месяц после обнародования истории Е.Макарова стало известно о существовавшей в Омске «фабрике пыток» (в СИЗО-3), «куда свозили заключенных из туберкулезной колонии».

«Мы знаем, что идет проверка по факту заявлений осужденных, которых пытали в 2015 году. Я получила письмо от осужденных ЛИУ-10 – самой туберкулезной зоны, из которой их свозили в СИЗО-3 и где их пытали. Они пишут, что их продолжают пытать и издеваться над ними», — рассказала правозащитница.

Как отмечает З.Светова, несмотря на соответствующее заявление депутата Госдумы Сергея Шаргунова в прокуратуру, адвокатов заключенных омской колонии не допускают к своим клиентам, которые «хотят рассказать о пытках» – их запугивают, «требуют, чтобы они отказались от встреч с адвокатами».

Правозащитница отмечает, что, несмотря на реакцию общества на противоправные действия в отношении заключенных в колониях, этого не достаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию.

Необходимо, чтобы прокуратура и Следственный комитет перестали покрывать ФСИН, а сама служба начала сотрудничество с правозащитниками, адвокатами и журналистами в вопросе гуманизации отношения к заключенным, считает З.Светова.

Она предостерегла, что в противном случае, российский ФСИН превратится в аналог советского ГУЛАГа.