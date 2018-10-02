В Турции санкционировано задержание более 400 человек за экономические преступления
Полицейские рейды проводятся сегодня по всей стране. По данным Генпрокуратуры, общий объём полученных и переведённых нарушителями средств за границу превышает 400 миллионов долларов. Утверждается, что значительная часть получателей этих переводов являются иранцы, проживающие в США.
Комментарии4
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gad123 02 октября 2018 | 12:40
А что так мало?! Курды поди сплошь!!
koshkaedu 02 октября 2018 | 12:47
А дети любимые Эрдогана в этом списке есть?
sasass 02 октября 2018 | 12:56
Турция тоже идет к краху , как и Россия...