В Турции санкционировано задержание более 400 человек за экономические преступления

Полицейские рейды проводятся сегодня по всей стране. По данным Генпрокуратуры, общий объём полученных и переведённых нарушителями средств за границу превышает 400 миллионов долларов. Утверждается, что значительная часть получателей этих переводов являются иранцы, проживающие в США.