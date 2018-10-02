В отношении сотрудников ФСИН возбуждено уже 20 уголовных дел о превышении должностных полномочий
Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Он уточнил, что уголовные дела по применению силы и специальных средств в отношении осуждённых зафиксированы в учреждения Коми, Мари-Эл, Мордовии, Брянской, Калининградской, Оренбургской и Ярославской областей.
Сегодня на свободу из Ярославской колонии № 1 вышел Евгений Макаров, чья история вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание к теме.
Комментарии6
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yulya_tsikina20 02 октября 2018 | 12:34
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vasya_von_smetankin 02 октября 2018 | 12:42
Мстя будет страшной.
А вообще, не нужно жадничать.
Нужно делиться, ребята, по духовному.
luger_max_otto 02 октября 2018 | 12:42
Там каждого второго под суд нужно отдавать и сдавать оставшимся. Зверство, конечно- но потом и оставшихся того...
vladimirgornitsky 02 октября 2018 | 12:54
Начало положено. Но работа предстоит большая.
В шатате ФСИН, если верить Вики, 295.967 человек. Так что возбуждать и возбуждать.
Хотя будем оптимистами и предположим, что среди сотрудников ФСИН есть какое-то количество сотрудников, не замешанных в "превышение должностных полномочий" (так почему-то в России называют пытки и избиения людей сотрудниками "правоохранительных органов", даже если дело заканчивается убийством.
zurich_106 02 октября 2018 | 13:07
vladimirgornitsky: Их накажут за залет, а не за пытки, пресс-хаты, издевательства, побои - как были так и будут, эта система по другому не работает.
vik_tuar 02 октября 2018 | 13:36
Не УЖЕ, а ВСЕГО-ТО...