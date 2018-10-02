В отношении сотрудников ФСИН возбуждено уже 20 уголовных дел о превышении должностных полномочий

Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Он уточнил, что уголовные дела по применению силы и специальных средств в отношении осуждённых зафиксированы в учреждения Коми, Мари-Эл, Мордовии, Брянской, Калининградской, Оренбургской и Ярославской областей.

Сегодня на свободу из Ярославской колонии № 1 вышел Евгений Макаров, чья история вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание к теме.