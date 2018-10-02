Фигурант дела Седьмой студии Алексей Малобродский хотел бы как можно быстрее вернуться к работе
Сегодня в эфире Эха Москвы он признал, что обвинения в хищении госсредств стали для него неожиданными
Алексей Малобродский сейчас находится под подпиской о невыезде.
Комментарии10
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yulya_tsikina20 02 октября 2018 | 12:34
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patrikk_2 02 октября 2018 | 12:54
Фигурант дела Седьмой студии Алексей Малобродский хотел бы как можно быстрее вернуться к работе...
Токарем на Заполярном заводе, асфальтировщиком на Дальнем Востоке, сантехником в сибирском городке или опять капусту рубить в московском театре?
luger_max_otto 02 октября 2018 | 12:56
Оцениваешь деятельность других по своей.
alexisgross_082018 02 октября 2018 | 13:04
patrikk_2: Вот ты патрикос на своем месте - общественная плевательница широкого профиля. Ты на своем месте чувак , прям с рождения ;))
yechomazy___etnopomoyka 02 октября 2018 | 12:38
"Малобродский хотел бы как можно быстрее вернуться к работе"---------Продолжать воровать?
motooppic 02 октября 2018 | 12:43
этот вор не все деньги их театра попизд*л, что к работе так рвется? Демократически его осудим!
akustik57 02 октября 2018 | 12:56
А кто против ? Пусть работает ... на свои и за свои на прибыль и налоги !
ematveev 02 октября 2018 | 12:57
Деньги кончились?
Очень хочется стырить новый кусок?
zemljanka 02 октября 2018 | 13:19
Здоровья и удачи.
abuvgrobu 02 октября 2018 | 13:31
Неожиданными ? Да неужто.. А он, видно, думал, что воровать ему по рангу положено ?..