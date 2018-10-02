Песков: реализация предложения главы ВТБ по дедолларизации экономики займет продолжительное время

Реализация одобренного Владимиром Путиным предложения главы ВТБ Андрея Костина по дедолларизации экономики займет продолжительное время. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Это сложный процесс, он не может быть краткосрочным», — сказал Д.Песков.

Он также напомнил, что президент Владимир Путин говорил о «необходимости расширения практики использования национальной валюты (рубля) в расчетах с внешними партнерами» задолго до А.Костина.