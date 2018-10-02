Песков: реализация предложения главы ВТБ по дедолларизации экономики займет продолжительное время
Реализация одобренного Владимиром Путиным предложения главы ВТБ Андрея Костина по дедолларизации экономики займет продолжительное время. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».
«Это сложный процесс, он не может быть краткосрочным», — сказал Д.Песков.
Он также напомнил, что президент Владимир Путин говорил о «необходимости расширения практики использования национальной валюты (рубля) в расчетах с внешними партнерами» задолго до А.Костина.
Комментарии17
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merelymy 02 октября 2018 | 12:49
Граждане, храните вашу долларизацию в банке, если, конечно, она у вас есть
danko1 02 октября 2018 | 12:54
merelymy: В первую очередь ликвидируют долларовые вклады тех, кто не успел деньги забрать.
А потом и рублевые.
Но ворам во власти деньги нужнее. А нищему населению разрешили же бесплатно валежник собирать, да и на сбор лебеды пока налогов нет.
lager23 02 октября 2018 | 12:51
Из Путена экономист, как из говн@ пуля, но он незаменим.
vikwlad 02 октября 2018 | 12:34
И что потом эти внешние партнеры смогут купить на рубли? Галоши и фуфайки в России?
lenin3 02 октября 2018 | 12:42
vikwlad: а Сирии с Абхазией пофиг в какой валюте кредиты брать,всё равно Вошьдь простит...
perectukin 02 октября 2018 | 12:35
Знаем. Плавали.
Доллар по 36 копеек...
Но не всем и никогда. Остальным 96% этот бакс нвх не нужен. Им жрать неч68
chapter_2 02 октября 2018 | 12:56
perectukin: Экономики без доллара не бывает. Экономика без доллара превращается в бартер на задворках мирового рынка.
aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 12:46
То есть станут зажимать счета тех, кто держал валюту в банках. Положить положили , а получить хрен вам. Путину они нужнее. Всё остальное от лукавого.
idaforever 02 октября 2018 | 12:51
aleks50: народ-то ученый - здесь же и проскакивало, что посымали вкладчики свои валютные сбережения
сама свидетель - неск дней назад было не снять даже 800 руб - сказали денег нет по этой причине
art_ 02 октября 2018 | 12:46
тупая дискуссия. достаточно того, чтобы минфин не накупал лишней валюты, как это делал всю дорогу и в гигантских масшбтабах - как водится, гигантомания присуща власть имущим в россии
tv_victim 02 октября 2018 | 12:48
Весь этот "сложный процесс" может произойти за одну ночь. Наутро объявят о конфискации вкладов и уголовке за операции с валютой и вся недолга. Тоже мне, блин, бином Ньютона... Не в Швейцарии, чай, живем....
zhrv 02 октября 2018 | 12:53
Так значит, будет? Так значит, надо спасать народу свои "зеленые гробовые"?
piterrr 02 октября 2018 | 12:58
Вообщем грабить будут!...Грабёж населения РФ, в том числе и этим выродком песковым и его хозяином ботоксным карликом и гэбистским холуём костиным и всей остальной сворой воров и убийц продолжается с нарастающим успехом!
don_ballon 02 октября 2018 | 12:58
Дедолларизация российской экономики продлится долгое время и закончится окончательной долларизацией. (Когда за рубль дают в морду). Хотя, может быть, Песков имел ввиду евроризацию? У элитки евро более популярен, нежели зелень.
yralez 02 октября 2018 | 13:01
Что еще банда задумала ?
Вклады валютные и рублевые грабануть ?
danmestari 02 октября 2018 | 13:05
Ну, после выступления дефективного все стало на свои места. Дескать, граждАне, не бз.ите, не снимайте доллары со счетов, не храните их дома, все будет постепенно, поэтапно, а главное - не коснется вкладов физ. лиц. А потом - херак! - и в один день всю валюту в банках конфискуют, в лучшем случае вкладчики получат компенсацию по курсу ксюхи юдаевой (не более 37 руб. за бакс), а вся "зелень" осядет в карманах плешивого и его шайки. Нет уж, навка, иди на х.р - доллары надо срочно прятать под подушку, тем более, что процент по валютным вкладам ничтожен.