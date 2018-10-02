Скончался актер Роман Карцев
Умер эстрадный артист Роман Карцев. О смерти Карцева в фейсбуке сообщила жена Михаила Жванецкого Наталья Жванецкая. Карцеву было 79 лет. Новость дополняется.
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Умер эстрадный артист Роман Карцев. О смерти Карцева в фейсбуке сообщила жена Михаила Жванецкого Наталья Жванецкая. Карцеву было 79 лет. Новость дополняется.
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