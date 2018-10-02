Z Архив новостей новости
5 2 6 132
12:04, 02 октября 2018

В России вновь может быть введена социальная норма энергопотребления для населения

Как пишет «Коммерсантъ», правительство вернулось к обсуждению этого вопроса. Минэнерго и Минэкономразвития предлагают фиксировать энергопотребление не на человека, а на домохозяйство, а также постепенно отменить льготные тарифы для жителей сёл и квартир с электроплитами и электроотоплением.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ura_123 02 октября 2018 | 12:08

А чё,ввести социальную норму на еду,а то голодным сирийцам кушать нечего))))
В блокадном Ленинграде тоже была социальная норма,вот только руководители по рассказам очевидцев жрали в три горла.

kara 02 октября 2018 | 12:11

мне только интересно, а когда она была эта социальная норма, может я чего забыл?

Самое обсуждаемое

Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 102 6 19712 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Эдуард Резник: Большим голиафам не стоит задирать маленьких давидов Волноваться за Израиль не стоит всего лишь по той причине, что он сам за себя хорошо волнуется. А вот за кого действительно стоит поволноваться, это за Владимира Владимировича…

5 737 6 164991 25.09
Kизраиль, рф, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 239 6 25871 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 96 6 11688 28.09
Новости

Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке Пострадавший от отравления в Солсбери Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке в 90-е годы. Она вела к Николаю Патрушеву

5 41 6 5090
Новости

Правительство разрабатывает социальную норму энергопотребления для населения Идею, предложенную Минэнерго и Минэкономики, уже одобрил вице-премьер Дмитрий Козак

5 41 6 5123
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 162 6 24841 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 337 6 57470 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..

5 41 6 8270 25.09
Kлитература, поэзия, образование, политика, события
Блоги

Ответы посла России в США Анатолия Антонова на вопросы «Эха Москвы» На двусторонних отношениях сказывается внутриполитическая ситуация в США. Сейчас все в Америке диктуется предвыборной конъюнктурой. Русофобы всех мастей торопятся перед выборами заработать «политические очки»...

5 98 6 17063 27.09
Kсша, рф, дипломатия, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 61 6 10962 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Владимир Сорокин: В России палач и жертва превратились в кентавра, их трудно разделить Владимир Сорокин: В России палач и жертва превратились в кентавра, их трудно разделить Я вырос в тоталитарном государстве, где жестокостью было пропитано все…

5 65 6 11765 07:55
8читать ;смотреть
Kтворчество, видео, события
Голосование
Готовы ли вы стать понятым за деньги?
5 38 6 7202 28.09
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Трудно быть Чубайсом Чубайс продолжает вздрагивать от любой тени и считать, что его воспринимают как «Доктора Зло», в то время как он пытался принести в Россию цивилизацию и рынок. Хотя почти всем на него наплевать…

5 56 6 11182 28.09
Kчубайс, общество, политика, мнения
Блоги

Игорь Акинфеев: «Моя история с национальной сборной подошла к завершению» Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной…

5 38 6 7751 01.10
Kспорт, общество, футбол, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Чтобы отменить «пенсионный грабеж», надо сменить власть Стыдить их было бессмысленно — им давно уже, как в сказке Шварца, пересадили на лицо кожу из-под трусов…

5 38 6 7844 27.09
Kобщество, власть, пенсии, мнения

Популярное за неделю

Новости

Корабль «Союз» был поврежден преднамеренно, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин В эфире Первого канала он сообщил, что для установления виновных члены экипажа МКС выйдут в открытый космос…

5 10 6 19666
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Это же самое модное местечко для отравлений…

5 52 6 138968 26.09
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 96 6 11688 28.09
Блоги

The Insider Расследования. Репортажи. Аналитика

Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига Его подразделение сыграло важную роль во второй Чеченской войне, а в 2014 году Путин присвоил ему звание героя России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии»...

5 809 6 306497 26.09
Kскрипаль, великобритания, преступление, расследования, общество, политика, власть, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 119 6 133620 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7310049
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3681978

Сегодня в эфире