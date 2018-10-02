В России вновь может быть введена социальная норма энергопотребления для населения
Как пишет «Коммерсантъ», правительство вернулось к обсуждению этого вопроса. Минэнерго и Минэкономразвития предлагают фиксировать энергопотребление не на человека, а на домохозяйство, а также постепенно отменить льготные тарифы для жителей сёл и квартир с электроплитами и электроотоплением.
Комментарии2
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ura_123 02 октября 2018 | 12:08
А чё,ввести социальную норму на еду,а то голодным сирийцам кушать нечего))))
В блокадном Ленинграде тоже была социальная норма,вот только руководители по рассказам очевидцев жрали в три горла.
kara 02 октября 2018 | 12:11
мне только интересно, а когда она была эта социальная норма, может я чего забыл?