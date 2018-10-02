США не будут менять Олега Сенцова на россиян Ярошенко, Бута и Бутину

Такую возможность ранее не исключали источники «Новой газеты», знакомые с ходом переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Американцы называют ошибочной попытку Кремля использовать незаконное задержание украинского режиссера Олега Сенцова в качестве основы для переговоров. Это стало бы еще одним признаком неуважения со стороны России по отношению к правам человека, суверенитету Украины и верховенству закона, сказал представитель Госдепа агентству ТАСС.

Позиция Вашингтона по делу Сенцова, получившему 20 лет тюрьмы, неизменна. Приговор в отношении него за планирование террористических актов безоснователен и является циничным ответом за его несогласие с оккупацией Крыма.

О готовности России обсуждать судьбу Сенцова и находящихся под стражей россиян напрямую с США без привлечения украинской стороны «Новая газета» писала в воскресенье. Впрочем, в нашем МИДе сказали, что о подобных планах не слышали. Не смогли подтвердить информацию и в администрации Владимира Путина.

Константин Ярошенко и Виктор Бут отбывают длительный срок за контрабанду наркотиков и попытку продать оружие колумбийским террористам соответственно. Марию Бутину задержали по подозрению в работе иностранным агентом без лицензии.