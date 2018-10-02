США не будут менять Олега Сенцова на россиян Ярошенко, Бута и Бутину
Такую возможность ранее не исключали источники «Новой газеты», знакомые с ходом переговоров между Вашингтоном и Москвой.
Американцы называют ошибочной попытку Кремля использовать незаконное задержание украинского режиссера Олега Сенцова в качестве основы для переговоров. Это стало бы еще одним признаком неуважения со стороны России по отношению к правам человека, суверенитету Украины и верховенству закона, сказал представитель Госдепа агентству ТАСС.
Позиция Вашингтона по делу Сенцова, получившему 20 лет тюрьмы, неизменна. Приговор в отношении него за планирование террористических актов безоснователен и является циничным ответом за его несогласие с оккупацией Крыма.
О готовности России обсуждать судьбу Сенцова и находящихся под стражей россиян напрямую с США без привлечения украинской стороны «Новая газета» писала в воскресенье. Впрочем, в нашем МИДе сказали, что о подобных планах не слышали. Не смогли подтвердить информацию и в администрации Владимира Путина.
Константин Ярошенко и Виктор Бут отбывают длительный срок за контрабанду наркотиков и попытку продать оружие колумбийским террористам соответственно. Марию Бутину задержали по подозрению в работе иностранным агентом без лицензии.
Комментарии7
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johnbmw Евгений Большаков 02 октября 2018 | 12:06
вообще не понимаю КАК кто-то мог предположить реальность такого Обмена ...
danko_dudka 02 октября 2018 | 12:07
johnbmw: головкА у тебя сегодня бенефис? Как. С работы уволили?
cromwel 02 октября 2018 | 12:06
Да уж, менять не стоит. Задница режиссера уже притерлась к отечественным клизиам.
ura_123 02 октября 2018 | 12:10
cromwel: Клизиам??? Русский Ызык вам не совсем родной?
johnbmw Евгений Большаков 02 октября 2018 | 12:11
ura_123: ;-))))))))))))))))
noxepy_88 02 октября 2018 | 12:11
ura_123: Ахахахаа! Поросеночек, ты эталонный! Напиши ещё ему: "сам дурак")))))))))))))))
kara 02 октября 2018 | 12:09
а кремль в этой истории каким боком?
Каныгину, может в алкогольном угаре привиделось это, о чем он не преминул раструбить(ну журналист же, а общественность обязана знать), а Кремль виноват.