ФСБ отклонила поправки к законопроекту о шпионской технике

Уточнить термин специальных технических средств было предложено после громкого уголовного дела в отношении курганского фермера, купившего GPS-трекер для коровы.

Ни одно из предложений участников рынка к законопроекту ФСБ, призванному уточнить термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», не было поддержано. Предполагается, что определение этого понятия должно отделить шпионские устройства от обычной бытовой техники.

ФСБ отклонила некоторые предложения, поскольку, по оценке спецслужбы, в этом случае формулировка будет слишком узкой. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, напротив, указывает на излишне широкое определение, предложенное ФСБ. Представители ассоциации подчеркивают, что под него может попадать слишком широкий перечень обычных устройств, например, маршрутизаторы. При этом часть участников рынка уже не имеют опасений по поводу поправок и готовы обсуждать подзаконные акты.

Уголовная статья о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или до четырех лет лишения свободы.