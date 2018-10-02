Вышел на свободу заключённый Ярославской колонии Евгений Макаров, который подвергался издевательствам и пыткам

Он провёл в заключении более 5 лет по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Благодаря истории Макарова, было привлечено внимание к нарушениям в системе ФСИН. В эфире телеканала «Дождь» он сказал, что сотрудники колонии чинили ему препятствия даже в последний день.

По делу о пытках в Ярославской колонии ранее было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По нему проходят 14 сотрудников исправительного учреждения. В деле фигурируют не менее пяти пострадавших, но, по словам правозащитников, их число может вырасти.