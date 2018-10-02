66 процентов россиян хранят сбережения в рублях, только 8 процентов — в евро и долларах
Как показал опрос ВЦИОМа, треть россиян сбережений не имеет. Более половины опрошенных – 56 процентов — в той или иной мере следят за курсом рубля. Остальные этого не делают.
Комментарии9
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danko1 02 октября 2018 | 11:41
Специальный опрос для отмены долларовых вкладов или заморозки всех, включая рублевые?
yulya_tsikina19 02 октября 2018 | 11:59
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zloy74 02 октября 2018 | 11:47
//треть россиян сбережений не имеет//
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Уф-ф-ф! Отлегло. А то прочитав заголовок подумал, что треть хранит сбережения в юанях
ura_123 02 октября 2018 | 11:51
zloy74: На смену юаню идёт полновесный венесуэльский петро,а там и гомес на подходе)))
perectukin 02 октября 2018 | 11:51
ВЦИОМ как всегда врет. Вернее работает по заказу Кремля.
56% , которые имеют сбережения в рублях это на черный день на похороны ...
8% имеют сбережения в долларах это Путин , Миллер , Медведев, Сечин и т.п., они радуются росту курсу бакса.
Остальные 36% дарагих рассиян это нищие, у которых нет денег даже на собственные похороны.
karachenkov1 02 октября 2018 | 11:51
однако вы не знаете сколько россиян хранят деньги в европейских банках
ura_123 02 октября 2018 | 12:05
karachenkov1: Зато мы знаем некоторых талантливых гармонистов хранящих пару миллиардов долларов в Панамском офшоре)))
sergo_25_26 02 октября 2018 | 11:53
Русские люди всё ещё верят, что государство о них позаботится. Наивные.
nikolaitschi 02 октября 2018 | 11:56
Люмпенизация населения ведет к потрясениям - людям нечего терять и нечего бояться. Болтовня о среднем классе закончилась созданием кастового общества.