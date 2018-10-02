Суд признал законным отказ Минюста в регистрации «России Будущего» Алексея Навального
Ранее Министерство не стало регистрировать партию, обосновав это тем, что были предоставлены не все документы.
Это далеко не первая попытка Алексея Навального добиться регистрации «России Будущего» в Минюсте. И на этот раз, оспаривая очередной отказ в Замоскворецком суде Москвы, заявители даже не рассчитывали на решение в свою пользу. Они были уверены, что в итоге придется искать справедливости в Европейском суде по правам человека, где это дело наверняка получит ироничное название: «Россия будущего» против России», — об этом ранее писал юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он подчеркивал, что решение Минюста незаконное, а его претензии к документам партии – необоснованны законом.
Алексей Навальный пытается зарегистрировать парию на протяжении 4 лет. Сначала это была «Партия Прогресса», которая получила несколько отказов. Потом, после того как бывший соратник политика Виталий Серуканов перехватил название, пришлось переименовать ее в «Россию Будущего», но это не спасло партию от той же участи.
Напомним, что сам Алексей Навальный в настоящий момент отбывает 20 суток административного ареста за нарушения во время акции против пенсионной реформы 9 сентября. На ней политик не присутствовал, поскольку в тот момент находился в спецприемнике за акцию полугодовой давности
Комментарии12
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mikhail_spb_ 02 октября 2018 | 11:38
Очевидно, что властные жулики, воры и бандиты не позволят Алексею Навальному зарегистрировать свою партию.
Ведь он борется с их воровством и коррупцией.
hastings 02 октября 2018 | 11:39
mikhail_spb_: Какая еще Россия будущего когда у нас такое героическое прошлое?
danko1 02 октября 2018 | 11:47
hastings: Только трусливая власть боится сильной оппозиции.
А подлый трус Путин даже слабой боится. Полное ничтожество.
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echo_shar 02 октября 2018 | 12:04
mikhail_spb_:
С какой стати человек, пошедший обучение в штатах по специальности "Оранжевый революционер", должен организовывать в России партии? ))))
Россия, как и штаты, должна быть против иностранного вмешательства в выборы!
Алексей Анальный, цитата. Дословно: "России нужна революция":
https://navalny.com/p/5055/
Учеба Анального в США на курсе "Майданутый революционер":
http://alekseysc.livejournal.com/2261114.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social
russkyi177 02 октября 2018 | 11:40
Не сомневался,что суд примет такое,антизаконное,на мой взгляд , решение.
trans 02 октября 2018 | 11:40
Да кто бы сомневался в путинской стабильности.
danko1 02 октября 2018 | 11:49
trans: Стабильности беззакония и безумия.
nikolaitschi 02 октября 2018 | 11:46
Расстраиваться не стоит. Все равно выборов нет. Но создавать инструмент надо - это единственная возможность мирного политического процесса. Самоустранение большинства населения от участия в жизни страны - прямой путь возврата к 1917 году, когда страна стала не нужна никому.
fessgray 02 октября 2018 | 11:55
Почему нельзя зарегистрировать на кого-либо еще? А этот кто-то включит Навального в состав партии!
Не сможет же окурок в принципе запретить регистрацию партий?! Помню было время когда Кремль стебался над народом (уже по привычке) и была зарегистрирована партия "Любителей пива". То есть всякий треш в России возможен, а вот реальную оппозицию не допускают ))
Кстати, как вообще находятся люди, которые обвиняют, что Навальный это проект кремля? Кремляди (как Ксюшадь или Жирик) получают зеленый свет везде и эфирное время. Разительная же разница между первыми ублюдками и Навальным!
alexakimfaa 02 октября 2018 | 12:02
Ещё бы,суд не признал "законным" отказ в регистрации партии Алексея Навального - судья держит "нос по ветру",т.к. такая установка поступила из самого "верха"..
chichanik 02 октября 2018 | 12:11
Суд постановил
Попу (Путин) не нужна гармонь (Навальный), п.что у попа есть колокола (ЕР)и кадило (КПЛДПРСР)?»