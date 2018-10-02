Суд признал законным отказ Минюста в регистрации «России Будущего» Алексея Навального

Ранее Министерство не стало регистрировать партию, обосновав это тем, что были предоставлены не все документы.

Это далеко не первая попытка Алексея Навального добиться регистрации «России Будущего» в Минюсте. И на этот раз, оспаривая очередной отказ в Замоскворецком суде Москвы, заявители даже не рассчитывали на решение в свою пользу. Они были уверены, что в итоге придется искать справедливости в Европейском суде по правам человека, где это дело наверняка получит ироничное название: «Россия будущего» против России», — об этом ранее писал юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он подчеркивал, что решение Минюста незаконное, а его претензии к документам партии – необоснованны законом.

Алексей Навальный пытается зарегистрировать парию на протяжении 4 лет. Сначала это была «Партия Прогресса», которая получила несколько отказов. Потом, после того как бывший соратник политика Виталий Серуканов перехватил название, пришлось переименовать ее в «Россию Будущего», но это не спасло партию от той же участи.

Напомним, что сам Алексей Навальный в настоящий момент отбывает 20 суток административного ареста за нарушения во время акции против пенсионной реформы 9 сентября. На ней политик не присутствовал, поскольку в тот момент находился в спецприемнике за акцию полугодовой давности