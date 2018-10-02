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11:31, 02 октября 2018

Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке

Пострадавший от отравления в Солсбери Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке в 90-е годы. Она вела к Николаю Патрушеву – нынешнему секретарю Совбеза России и близкому союзнику Владимира Путина.
Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает об этом, ссылаясь на вышедшую сегодня новую книгу о шпионаже. Утверждается, что Сергей Скрипаль представил компромат в ходе прошлогоднего интервью ВВС. По словам бывшего полковника ГРУ, информация была засекречена на самом высоком уровне.

Комментарии

47

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mikhail_spb_ 02 октября 2018 | 11:36


Теперь понятно, почему нацдилер отправил убивать Скрипаля одного из своих лучших киллеров.
Тот, видите ли, рассказал врагам о коррупционной сущности чекистско-кэпээсэсовской власти!

johnbmw Евгений Большаков 02 октября 2018 | 11:45

mikhail_spb_: +1! теперь СОВЕРШЕННО Понятно за что его приговорили .... правда работу зачем-то поручили Дебилам ....

danko1 02 октября 2018 | 11:53

johnbmw: Да какой может быть секрет в том, что во власти, включая ФСБ, всюду преступники, что логи чно, когда питерская ОПГ рулит?

danko_dudka 02 октября 2018 | 11:54

danko1: 3 клоуна. Головка нагнутая, головкА с заплатой. И мамка ихняя опущенная старуха данкониз маями. Специалисты в скреполях!

patrikk_2 02 октября 2018 | 11:55

Она вела к Николаю Патрушеву – нынешнему секретарю Совбеза России и близкому союзнику Владимира Путина...

Даже если это и так, то Серёга Скрипаль шесть долгих лет сидел в российской тюрьме, хотели бы Путин с Патрушевым его убить, убили бы в зоне, никто не придумает лучшего места для тайного убийства.

bugatti 02 октября 2018 | 11:59

кто бы сомневался ,что у ПУтина и его подельников был мотив убить Скрипаля...новые факты в копилку для трибунала над преступниками

mozgo_prav 02 октября 2018 | 12:02

patrikk_2: мандавошка пригожинская ,так сидел Скрипаль в тюрьме до того, как переда инфу на Патрушева

yulya_tsikina19 02 октября 2018 | 12:00

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varigor 02 октября 2018 | 11:54

johnbmw: Ерунда. Если бы Скрипаля хотели убить российские спецслужбы, они прикончили бы предателя ещё в то время. когда он сидел в тюрьме. А в Великобрехании его можно было устранить так, что никто бы ничего не заподозрил. А что произошло? Очередная провокация в рамках информационной войны против России. Да ещё смешная: "новичок" который не убивает! Истинные виновники похитили Скрипалей и прячут их даже от собственных журналистов. Есть что скрывать.

ura_123 02 октября 2018 | 12:01

varigor: А за что его было убивать пока он сидел в российской тюрьме,за мыслепреступления?
Ежели ты чего недопоняло из текста,то Скрипаль начал давать информацию после переезда в Англию))))

lager23 02 октября 2018 | 12:04

varigor: patrikk_2: Скрепаль вышел из тюрьмы и уехал на Запад, а к нему в очередь для доносов выстроились сотрудники ГРУ, и очередь эта не иссякла и по сей день.

efilika 02 октября 2018 | 12:04

johnbmw: а других нет.

nersesov 02 октября 2018 | 11:36

ну, раз информация была засекречена на самом высоком уровне, то Нью Йорк таймс об этом, конечно, не может не узнать.

fig_vvam 02 октября 2018 | 11:47

nersesov: Патрушев был у генерала Калугина порученцем-ординарцем. У Калугина их бывло несколько. В силу его способностей Патрушев испльзовался для организации выездов на охоту, в сауну, и прочих подобных мероприятий.
Об этом Калугин в интервью лет 10 назад рассказывал. Хорошо спрнавляля говорил Калугин. А больше ни на что не годен был майор Патрушев тогда.

nersesov 02 октября 2018 | 11:56

fig_vvam: будем надеяться, что на ЭМ появится и Калугин со своими воспоминаниями. Венедиктов явно недоработал, что до сих пор не пригласил этого правдоборца и патриота участвовать в работе ЭМ. Надо бы и Скрипаля, как только он окончательно поправится, сюда привлечь, чтобы он радовал местную публику. Их эфир с Говнопольским был бы просто бомбой!

fig_vvam 02 октября 2018 | 12:08

nersesov: У тебя все впереди, надейся и жди.

Впрочем, кажется интервью с Калугиным когда-то давно на Эхе Москвы было.
И даже пару раз, кажется. Но давно, еще в вольные времена начала 2000-х.

Поищи, голубок, найдешь.
Подсказываю запрос:
интервью с Олегом Калугиным на Эхе Москвы

danko1 02 октября 2018 | 11:57

fig_vvam: Так у Путина сейчас политика такая.
Он охранников своих постоянно всюду губернаторами ставит и на прочие высшие должности.
Следует ли удивляться, что развал всюду, когда охранники, да еще с бандитскими наклонностями, всюду во власти?
Для Путина главное- личная преданность. Умных он не любит по понятным причинам.

danko_dudka 02 октября 2018 | 12:00

danko1: старая вешалка пока не стёрлась? Главное. Это известно всему Миру! Следует.

lager23 02 октября 2018 | 12:08

danko1: Для Путина главное- личная преданность. Умных он не любит по понятным причинам.
/////
Лучше с умным потерять, чем с дураком заработать... Путен предпочитает второе.

bugatti 02 октября 2018 | 11:54

nersesov: дебил пригожинский ,это ты только на своем ободранном диване ничего не знаешь..... в твои 85 лет не мудрено быть идиотом

snikkersnepper 02 октября 2018 | 11:58

nersesov:

Патрушев:
С 1975 года — в контрразведывательном(!) подразделении управления КГБ СССР по Ленинградской области: младший оперуполномоченный, оперуполномоченный, начальник горотделения, заместитель начальника райотдела, начальник службы по борьбе с контрабандой и коррупцией. ... С июня 1992 года до 1994 года — министр безопасности Республики Карелия, начальник управления Федеральной службы контрразведки(!) Российской Федерации по Карелии. В 1994—1998 годах — начальник Управления собственной безопасности ФСБ России, заместитель руководителя департамента — начальника организационно-инспекторского управления Департамента по организационно-кадровой работе ФСБ России.

Патрушев к разведке отношение имеет нулевое. Что про него мог рассказать разведчик Скрипаль - известно только лохам из NYT. Что вообще в 2017 году мог рассказать агент, раскрытый в 2004 и высланный из страны в 2010 - тоже.

То есть им мало Джеймса Чепиги, ураганящего от Хабаровска до Амстердама, они сейчас и из Скрипаля сделают гения сыска и великого правозащитника (после Верзилова уже все можно).

Эхобританская шиза изо всех сил пытается придумать хоть какой-то мотив для кровавого режЫма. Даже эстонцев подтянули, хотя эстонский грушник начал работать когда Скрипаль уже три года в Англии сидел. И на этом фоне до сих пор тотальный игнор того же Гардиана, написавшего, что Скрипаль, оказывается, был первоканальщиком и крымнашистом.

nersesov 02 октября 2018 | 12:10

snikkersnepper: примечательно, что все эти "новости" в других странах практически никого не интересуют, за исключением Англии, может быть. Вся эта муть придумывается, чтобы транслировать ее на Россию.

nigelliri56 02 октября 2018 | 12:07

nersesov: Ну, и что? Вы так иронизируете что ли? Еще раз для вас: "...По словам бывшего полковника ГРУ, информация была засекречена на самом высоком уровне". "Нью-Йорк Таймс" просто повторил информацию, которая уже известна от Скрипаля.

yechomazy___etnopomoyka 02 октября 2018 | 11:36

Источник "новости" - газета, ссылающаяся на книжку! Офуеть, не встать! Таким "источникам " невозможно не верить!

demosua 02 октября 2018 | 11:45

yechomazy___etnopomoyka: ты веришь только нацлидеру и его секретарю?

polsan 02 октября 2018 | 11:46

yechomazy___etnopomoyka: а чего ты ходишь на Эхо, если тебе тут так противно?! )) Иди отдыхай у киселя! )))

yechomazy___etnopomoyka 02 октября 2018 | 11:54

polsan: Иногда приходится и отхожие места посещать. Потребности организма. Так что куда мне ходить я сам решу, а ты ПоНаХ со своими советами.

bugatti 02 октября 2018 | 11:56

yechomazy___etnopomoyka: образина , а у тебя какие источники, ? Методичка от Пригожина,?

dominator13 02 октября 2018 | 11:36

Все эти патрушевы-враги народа!

alex_melnikov Алексей Мельников 02 октября 2018 | 11:39

Опять спалилось "новое чекистское дворянство"

yechomazy___etnopomoyka 02 октября 2018 | 11:56

alex_melnikov:Мельник, не западло тебе наравне с рядовым либербыдлом комментарии здесь строчить? Или копейка рубель бережёт?

lager23 02 октября 2018 | 12:11

yechomazy___etnopomoyka:
Пучеглазый долгопят, существо, у которого глаза весят больше, чем мозг. К тому же, они практически не вращаются и днем ничего не видят. Зато голову долгопяты поворачивают на 360 градусов, хоть в чем-то вам повезло, не правда ли?

kara 02 октября 2018 | 11:57

alex_melnikov: Алексей, так сколько вашей партии не хватило что бы сесть на бюджет?

sparky 02 октября 2018 | 11:40

Главную скрепу выдал.

don_ballon 02 октября 2018 | 11:45

В каждом чекане заложен внутренний предатель, всех не перетравишь. Из ушедших на Запад бывших гэбэйцев и грушников можно сформировать боевой ударный батальон. Обратный ход на порядок скромнее.

wasielna 02 октября 2018 | 11:49

Смех! Сикрет.
А то без скрипалей никто об этом не знал.
Секрет Полишинеля.

vasya_von_smetankin 02 октября 2018 | 11:49

Можно простить всё - выдачу самых важных госсекретов, агентов и прочую малозначащую лабуду, но выдать коррупционную схему, да ещё в Российской Разведке... такого простить просто нельзя!

johnywalker 02 октября 2018 | 11:51

По путин-СМИ распространяется деза, что мол де Скрипаль отрицает причастие российских спецслужб к своему отравлению

kara 02 октября 2018 | 11:55

только что то сам Скрипаль не верит, что его отравила Россия, о чем сам и сказал.
вот только Эхо про это не напишет

johnywalker 02 октября 2018 | 12:12

kara: это фейк очередной, там много чего "нагорожено", типа Скрипаль кричал "крымнаш", чтобы его дочь и сын могли свободно выезжать в Россию. Только во сын уже не может. Да и дочь чуть было не умерла

ematveev 02 октября 2018 | 11:59

Секретные схемы он передавал в рукописном варианте, причем писал их невидимыми чернилами.
Это не шутка, это действительно есть в книжке.
В 21 веке все так делают, потому что переправить сначала невидимые чернила из Англии в Москву а потом рукописный текст - обратно, - значительно проще, чем воспользоваться электронными средствами.

Хомячки, подходите в четверг на Пикадилли, там завтра автор будет книжку презентовать. Кстати, в компании с автором другого бестселлера, про Литвиненко.

А в целом прикольно: газета сослалась на книжку: и все считается доказанным.

perectukin 02 октября 2018 | 12:00

Дебилы ... Кули там секретить .
Вся страна знает что во власти одно жулье начиная с Путина и кончая начальником ЖЕКа.
А уж этих Скрипалей пусть хоть всех перевешают, у Путина еще молодая гвардия на подходе.

lager23 02 октября 2018 | 12:01

Получается Скрипаль не предатель, а борец с коррупцией.... предатель —Патрушев, чей сын из банкира превратился в министра воровской власти?

zik14 02 октября 2018 | 12:03

А еще этот негодяй Скрипаль поддержал присоединение Крыма, и отрицает причастность России к своему отравлению. Упс!

stakanoff 02 октября 2018 | 12:10

zik14: И еще какое oops! )))

stakanoff 02 октября 2018 | 12:05

"Скрипаль является «наглым русским националистом», поддерживающим «аннексию» Крыма и действия Путина на Украине, написал журналист Би-би-си Марк Урбан в книге «Дело Скрипаля».

Урбан пишет, что Скрипаль отказывался верить, что его пыталось убить российское правительство. Кроме того, он, несмотря на продажу информации британской разведслужбе МИ-6, являлся «наглым русским националистом», пишет газета The Guardian.

Автор заявляет также, что Скрипаль проводил много времени за просмотром передач Первого канала и поддерживал линию Кремля по множеству вопросов, «сидя в доме, купленном МИ-6».

Экс-полковник ГРУ отказывался верить и в то, что Россия причастна к военному конфликту на Востоке Украины, так как в этом случае российские войска «быстро достигли бы Киева».

По словам британского журналиста, Скрипаль поддерживает воссоединение Крыма с Россией. При этом украинцев Скрипаль «пренебрежительно» называет «просто овцами, которым нужен хороший пастух».

«Дело Скрипаля» (The Skripal Files) – книга журналиста Би-би-си Марка Урбана, основанная на интервью с Сергеем Скрипалем."

stakanoff 02 октября 2018 | 12:12

Статья на сайте The Guardian, под названием "Sergei Skripal initially did not believe Russia tried to kill him – book", если что...

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