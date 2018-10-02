Пострадавший от отравления в Солсбери Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке в 90-е годы. Она вела к Николаю Патрушеву – нынешнему секретарю Совбеза России и близкому союзнику Владимира Путина.

Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает об этом, ссылаясь на вышедшую сегодня новую книгу о шпионаже. Утверждается, что Сергей Скрипаль представил компромат в ходе прошлогоднего интервью ВВС. По словам бывшего полковника ГРУ, информация была засекречена на самом высоком уровне.