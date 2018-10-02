Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке
Пострадавший от отравления в Солсбери Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке в 90-е годы. Она вела к Николаю Патрушеву – нынешнему секретарю Совбеза России и близкому союзнику Владимира Путина.
Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает об этом, ссылаясь на вышедшую сегодня новую книгу о шпионаже. Утверждается, что Сергей Скрипаль представил компромат в ходе прошлогоднего интервью ВВС. По словам бывшего полковника ГРУ, информация была засекречена на самом высоком уровне.
Комментарии47
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mikhail_spb_ 02 октября 2018 | 11:36
Теперь понятно, почему нацдилер отправил убивать Скрипаля одного из своих лучших киллеров.
Тот, видите ли, рассказал врагам о коррупционной сущности чекистско-кэпээсэсовской власти!
johnbmw Евгений Большаков 02 октября 2018 | 11:45
mikhail_spb_: +1! теперь СОВЕРШЕННО Понятно за что его приговорили .... правда работу зачем-то поручили Дебилам ....
danko1 02 октября 2018 | 11:53
johnbmw: Да какой может быть секрет в том, что во власти, включая ФСБ, всюду преступники, что логи чно, когда питерская ОПГ рулит?
danko_dudka 02 октября 2018 | 11:54
danko1: 3 клоуна. Головка нагнутая, головкА с заплатой. И мамка ихняя опущенная старуха данкониз маями. Специалисты в скреполях!
patrikk_2 02 октября 2018 | 11:55
Она вела к Николаю Патрушеву – нынешнему секретарю Совбеза России и близкому союзнику Владимира Путина...
Даже если это и так, то Серёга Скрипаль шесть долгих лет сидел в российской тюрьме, хотели бы Путин с Патрушевым его убить, убили бы в зоне, никто не придумает лучшего места для тайного убийства.
bugatti 02 октября 2018 | 11:59
кто бы сомневался ,что у ПУтина и его подельников был мотив убить Скрипаля...новые факты в копилку для трибунала над преступниками
mozgo_prav 02 октября 2018 | 12:02
patrikk_2: мандавошка пригожинская ,так сидел Скрипаль в тюрьме до того, как переда инфу на Патрушева
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varigor 02 октября 2018 | 11:54
johnbmw: Ерунда. Если бы Скрипаля хотели убить российские спецслужбы, они прикончили бы предателя ещё в то время. когда он сидел в тюрьме. А в Великобрехании его можно было устранить так, что никто бы ничего не заподозрил. А что произошло? Очередная провокация в рамках информационной войны против России. Да ещё смешная: "новичок" который не убивает! Истинные виновники похитили Скрипалей и прячут их даже от собственных журналистов. Есть что скрывать.
ura_123 02 октября 2018 | 12:01
varigor: А за что его было убивать пока он сидел в российской тюрьме,за мыслепреступления?
Ежели ты чего недопоняло из текста,то Скрипаль начал давать информацию после переезда в Англию))))
lager23 02 октября 2018 | 12:04
varigor: patrikk_2: Скрепаль вышел из тюрьмы и уехал на Запад, а к нему в очередь для доносов выстроились сотрудники ГРУ, и очередь эта не иссякла и по сей день.
efilika 02 октября 2018 | 12:04
johnbmw: а других нет.
nersesov 02 октября 2018 | 11:36
ну, раз информация была засекречена на самом высоком уровне, то Нью Йорк таймс об этом, конечно, не может не узнать.
fig_vvam 02 октября 2018 | 11:47
nersesov: Патрушев был у генерала Калугина порученцем-ординарцем. У Калугина их бывло несколько. В силу его способностей Патрушев испльзовался для организации выездов на охоту, в сауну, и прочих подобных мероприятий.
Об этом Калугин в интервью лет 10 назад рассказывал. Хорошо спрнавляля говорил Калугин. А больше ни на что не годен был майор Патрушев тогда.
nersesov 02 октября 2018 | 11:56
fig_vvam: будем надеяться, что на ЭМ появится и Калугин со своими воспоминаниями. Венедиктов явно недоработал, что до сих пор не пригласил этого правдоборца и патриота участвовать в работе ЭМ. Надо бы и Скрипаля, как только он окончательно поправится, сюда привлечь, чтобы он радовал местную публику. Их эфир с Говнопольским был бы просто бомбой!
fig_vvam 02 октября 2018 | 12:08
nersesov: У тебя все впереди, надейся и жди.
Впрочем, кажется интервью с Калугиным когда-то давно на Эхе Москвы было.
И даже пару раз, кажется. Но давно, еще в вольные времена начала 2000-х.
Поищи, голубок, найдешь.
Подсказываю запрос:
интервью с Олегом Калугиным на Эхе Москвы
danko1 02 октября 2018 | 11:57
fig_vvam: Так у Путина сейчас политика такая.
Он охранников своих постоянно всюду губернаторами ставит и на прочие высшие должности.
Следует ли удивляться, что развал всюду, когда охранники, да еще с бандитскими наклонностями, всюду во власти?
Для Путина главное- личная преданность. Умных он не любит по понятным причинам.
danko_dudka 02 октября 2018 | 12:00
danko1: старая вешалка пока не стёрлась? Главное. Это известно всему Миру! Следует.
lager23 02 октября 2018 | 12:08
danko1: Для Путина главное- личная преданность. Умных он не любит по понятным причинам.
/////
Лучше с умным потерять, чем с дураком заработать... Путен предпочитает второе.
bugatti 02 октября 2018 | 11:54
nersesov: дебил пригожинский ,это ты только на своем ободранном диване ничего не знаешь..... в твои 85 лет не мудрено быть идиотом
snikkersnepper 02 октября 2018 | 11:58
nersesov:
Патрушев:
С 1975 года — в контрразведывательном(!) подразделении управления КГБ СССР по Ленинградской области: младший оперуполномоченный, оперуполномоченный, начальник горотделения, заместитель начальника райотдела, начальник службы по борьбе с контрабандой и коррупцией. ... С июня 1992 года до 1994 года — министр безопасности Республики Карелия, начальник управления Федеральной службы контрразведки(!) Российской Федерации по Карелии. В 1994—1998 годах — начальник Управления собственной безопасности ФСБ России, заместитель руководителя департамента — начальника организационно-инспекторского управления Департамента по организационно-кадровой работе ФСБ России.
Патрушев к разведке отношение имеет нулевое. Что про него мог рассказать разведчик Скрипаль - известно только лохам из NYT. Что вообще в 2017 году мог рассказать агент, раскрытый в 2004 и высланный из страны в 2010 - тоже.
То есть им мало Джеймса Чепиги, ураганящего от Хабаровска до Амстердама, они сейчас и из Скрипаля сделают гения сыска и великого правозащитника (после Верзилова уже все можно).
Эхобританская шиза изо всех сил пытается придумать хоть какой-то мотив для кровавого режЫма. Даже эстонцев подтянули, хотя эстонский грушник начал работать когда Скрипаль уже три года в Англии сидел. И на этом фоне до сих пор тотальный игнор того же Гардиана, написавшего, что Скрипаль, оказывается, был первоканальщиком и крымнашистом.
nersesov 02 октября 2018 | 12:10
snikkersnepper: примечательно, что все эти "новости" в других странах практически никого не интересуют, за исключением Англии, может быть. Вся эта муть придумывается, чтобы транслировать ее на Россию.
nigelliri56 02 октября 2018 | 12:07
nersesov: Ну, и что? Вы так иронизируете что ли? Еще раз для вас: "...По словам бывшего полковника ГРУ, информация была засекречена на самом высоком уровне". "Нью-Йорк Таймс" просто повторил информацию, которая уже известна от Скрипаля.
yechomazy___etnopomoyka 02 октября 2018 | 11:36
Источник "новости" - газета, ссылающаяся на книжку! Офуеть, не встать! Таким "источникам " невозможно не верить!
demosua 02 октября 2018 | 11:45
yechomazy___etnopomoyka: ты веришь только нацлидеру и его секретарю?
polsan 02 октября 2018 | 11:46
yechomazy___etnopomoyka: а чего ты ходишь на Эхо, если тебе тут так противно?! )) Иди отдыхай у киселя! )))
yechomazy___etnopomoyka 02 октября 2018 | 11:54
polsan: Иногда приходится и отхожие места посещать. Потребности организма. Так что куда мне ходить я сам решу, а ты ПоНаХ со своими советами.
bugatti 02 октября 2018 | 11:56
yechomazy___etnopomoyka: образина , а у тебя какие источники, ? Методичка от Пригожина,?
dominator13 02 октября 2018 | 11:36
Все эти патрушевы-враги народа!
alex_melnikov Алексей Мельников 02 октября 2018 | 11:39
Опять спалилось "новое чекистское дворянство"
yechomazy___etnopomoyka 02 октября 2018 | 11:56
alex_melnikov:Мельник, не западло тебе наравне с рядовым либербыдлом комментарии здесь строчить? Или копейка рубель бережёт?
lager23 02 октября 2018 | 12:11
yechomazy___etnopomoyka:
Пучеглазый долгопят, существо, у которого глаза весят больше, чем мозг. К тому же, они практически не вращаются и днем ничего не видят. Зато голову долгопяты поворачивают на 360 градусов, хоть в чем-то вам повезло, не правда ли?
kara 02 октября 2018 | 11:57
alex_melnikov: Алексей, так сколько вашей партии не хватило что бы сесть на бюджет?
sparky 02 октября 2018 | 11:40
Главную скрепу выдал.
don_ballon 02 октября 2018 | 11:45
В каждом чекане заложен внутренний предатель, всех не перетравишь. Из ушедших на Запад бывших гэбэйцев и грушников можно сформировать боевой ударный батальон. Обратный ход на порядок скромнее.
wasielna 02 октября 2018 | 11:49
Смех! Сикрет.
А то без скрипалей никто об этом не знал.
Секрет Полишинеля.
vasya_von_smetankin 02 октября 2018 | 11:49
Можно простить всё - выдачу самых важных госсекретов, агентов и прочую малозначащую лабуду, но выдать коррупционную схему, да ещё в Российской Разведке... такого простить просто нельзя!
johnywalker 02 октября 2018 | 11:51
По путин-СМИ распространяется деза, что мол де Скрипаль отрицает причастие российских спецслужб к своему отравлению
kara 02 октября 2018 | 11:55
только что то сам Скрипаль не верит, что его отравила Россия, о чем сам и сказал.
вот только Эхо про это не напишет
johnywalker 02 октября 2018 | 12:12
kara: это фейк очередной, там много чего "нагорожено", типа Скрипаль кричал "крымнаш", чтобы его дочь и сын могли свободно выезжать в Россию. Только во сын уже не может. Да и дочь чуть было не умерла
ematveev 02 октября 2018 | 11:59
Секретные схемы он передавал в рукописном варианте, причем писал их невидимыми чернилами.
Это не шутка, это действительно есть в книжке.
В 21 веке все так делают, потому что переправить сначала невидимые чернила из Англии в Москву а потом рукописный текст - обратно, - значительно проще, чем воспользоваться электронными средствами.
Хомячки, подходите в четверг на Пикадилли, там завтра автор будет книжку презентовать. Кстати, в компании с автором другого бестселлера, про Литвиненко.
А в целом прикольно: газета сослалась на книжку: и все считается доказанным.
perectukin 02 октября 2018 | 12:00
Дебилы ... Кули там секретить .
Вся страна знает что во власти одно жулье начиная с Путина и кончая начальником ЖЕКа.
А уж этих Скрипалей пусть хоть всех перевешают, у Путина еще молодая гвардия на подходе.
lager23 02 октября 2018 | 12:01
Получается Скрипаль не предатель, а борец с коррупцией.... предатель —Патрушев, чей сын из банкира превратился в министра воровской власти?
zik14 02 октября 2018 | 12:03
А еще этот негодяй Скрипаль поддержал присоединение Крыма, и отрицает причастность России к своему отравлению. Упс!
stakanoff 02 октября 2018 | 12:10
zik14: И еще какое oops! )))
stakanoff 02 октября 2018 | 12:05
"Скрипаль является «наглым русским националистом», поддерживающим «аннексию» Крыма и действия Путина на Украине, написал журналист Би-би-си Марк Урбан в книге «Дело Скрипаля».
Урбан пишет, что Скрипаль отказывался верить, что его пыталось убить российское правительство. Кроме того, он, несмотря на продажу информации британской разведслужбе МИ-6, являлся «наглым русским националистом», пишет газета The Guardian.
Автор заявляет также, что Скрипаль проводил много времени за просмотром передач Первого канала и поддерживал линию Кремля по множеству вопросов, «сидя в доме, купленном МИ-6».
Экс-полковник ГРУ отказывался верить и в то, что Россия причастна к военному конфликту на Востоке Украины, так как в этом случае российские войска «быстро достигли бы Киева».
По словам британского журналиста, Скрипаль поддерживает воссоединение Крыма с Россией. При этом украинцев Скрипаль «пренебрежительно» называет «просто овцами, которым нужен хороший пастух».
«Дело Скрипаля» (The Skripal Files) – книга журналиста Би-би-си Марка Урбана, основанная на интервью с Сергеем Скрипалем."
stakanoff 02 октября 2018 | 12:12
Статья на сайте The Guardian, под названием "Sergei Skripal initially did not believe Russia tried to kill him – book", если что...