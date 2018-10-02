В Батуми в эти дни проходит Всемирная Шахматная Олимпиады
Обе российские команды – мужская и женская – выступают пока неудачно.
Мужская сборная России в 7-м туре не смогла обыграть шахматистов Сербии. Ничья 2-2. После этого стало окончательно ясно, что побороться не только за победу, но и за медали Олимпиады наши гроссмейстеры не смогут. Отставание от лидирующей тройки – команд Азербайджана, Польши и США составляет уже три очка. И это – за 4 тура до завершения турнира.
Действующий Чемпион мира Магнус Карлсен отметил в этой связи, что причина неудач россиян – неоптимальный состав. По словам норвежского гроссмейстера, Россия привезла на Олимпиаду Команду Б. Прозрачно намекнув на отсутствие в заявке таких опытных бойцов, как Александр Грищук и Петр Свидлер.
Добавлю, что если б не удачная игра в Батуми другого ветерана — экс-чемпиона мира Владимира Крамника, положение российской команды могло быть еще хуже.
Не лучшим образом играют на Олимпиаде и наши женщины. Которые находятся в группе команд, которые делят места с 13 по 23.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
aleksandr39 02 октября 2018 | 11:15
Зато руководитель ФИДЕ из России .
yulya_tsikina20 02 октября 2018 | 12:10
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
zurrog_ 02 октября 2018 | 11:59
Надо было послать туда российского вождя. Он бы выиграл у всех. Ведь слоны и туры у него размножаются прямо на доске, "конь" ходит по диагонали. Король - как хочет, а пешки - сразу все. А если что то бы пошло не так - можно закидать всех фигурами, одеть на уши шахматные доски, и убежать.