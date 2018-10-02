В Батуми в эти дни проходит Всемирная Шахматная Олимпиады

Обе российские команды – мужская и женская – выступают пока неудачно.

Мужская сборная России в 7-м туре не смогла обыграть шахматистов Сербии. Ничья 2-2. После этого стало окончательно ясно, что побороться не только за победу, но и за медали Олимпиады наши гроссмейстеры не смогут. Отставание от лидирующей тройки – команд Азербайджана, Польши и США составляет уже три очка. И это – за 4 тура до завершения турнира.

Действующий Чемпион мира Магнус Карлсен отметил в этой связи, что причина неудач россиян – неоптимальный состав. По словам норвежского гроссмейстера, Россия привезла на Олимпиаду Команду Б. Прозрачно намекнув на отсутствие в заявке таких опытных бойцов, как Александр Грищук и Петр Свидлер.

Добавлю, что если б не удачная игра в Батуми другого ветерана — экс-чемпиона мира Владимира Крамника, положение российской команды могло быть еще хуже.

Не лучшим образом играют на Олимпиаде и наши женщины. Которые находятся в группе команд, которые делят места с 13 по 23.