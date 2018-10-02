В Венесуэле местная криптовалюта Petro стала законным средством международных расчётов
Об этом объявил президент страны.
Венесуэла начала применять Petro как средство для привлечения иностранных инвестиций. Лидер страны объявил о криптовалютном плане на 10 лет. За это время Николас Мадуро рассчитывает, что Petro сможет мощно позиционировать себя не только внутри страны, но и на международном уровне. Криптовалюту ввели в действие в феврале, с её помощью власти намерены противостоять санкциям США и выйти из кризиса. Президент Венесуэлы заявил, что за день до объявления об использовании криптовалюты в международных расчётах США, Франция и Колумбия провели кибератаки на портал, где граждане могут зарегистрироваться для открытия электронного кошелька. По словам Мадуро целью атак было вывести из обращения то, что цитата по ТАСС «уже реальность». Экономика Венесуэлы в последние годы переживает гиперинфляцию и дефицит товаров. Оппозиция обвиняет в этом власти. Правительство страны в августе начало деноминацию, привязав новую валюту суверенный боливар к Petro. Её стоимость приравнена к цене барреля венесуэльской нефти, он стоит около 60ти долларов.
Криптовалюту Petro пока не принимают ни в одном магазине Венесуэлы, об этом месяц назад сообщало агентство Reuters. По его данным, пока нет признаков того, что инвесторы заинтересовались латиноамериканской страной.
Комментарии10
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johnbmw Евгений Большаков 02 октября 2018 | 11:11
Приблизительно как "отказ от расчётов в долларах" для России ... перейти то можно, только - НАФИГ эта валюта (рубли, тугрики, петро - нужное подчеркнуть) кому-то Нужна????
kottigr1 02 октября 2018 | 11:18
johnbmw: "Майские указы" Путина это наверное то-же криптовалюта ?
johnbmw Евгений Большаков 02 октября 2018 | 11:28
kottigr1: мммм ... это смотря Какие ... прошлые(12г) или новые ... хотя - ;-))))))))))))))
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seryj_wolk 02 октября 2018 | 11:13
Венесуэльскими педрами они смогут рассчитываться только с Рфией. Должна же она поддерживать друга Мадуру. Больше никому эти педрилы нужны не будут.
kunst54 02 октября 2018 | 11:34
Какая разница, мало ли в Венесуэле Петров...
matsuvi 02 октября 2018 | 11:38
А кому нужны его педро?
vladimirbelarus 02 октября 2018 | 11:59
matsuvi: Ну, разве что таким гомесам, как вова-карлик.
ivanbel 02 октября 2018 | 11:40
А наши долларовые кредиты тоже криптовалютой будут отдавать?
andy66 02 октября 2018 | 12:04
судя по названию, это просто камушки, собранные на пляже ))