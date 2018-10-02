В Венесуэле местная криптовалюта Petro стала законным средством международных расчётов

Об этом объявил президент страны.

Венесуэла начала применять Petro как средство для привлечения иностранных инвестиций. Лидер страны объявил о криптовалютном плане на 10 лет. За это время Николас Мадуро рассчитывает, что Petro сможет мощно позиционировать себя не только внутри страны, но и на международном уровне. Криптовалюту ввели в действие в феврале, с её помощью власти намерены противостоять санкциям США и выйти из кризиса. Президент Венесуэлы заявил, что за день до объявления об использовании криптовалюты в международных расчётах США, Франция и Колумбия провели кибератаки на портал, где граждане могут зарегистрироваться для открытия электронного кошелька. По словам Мадуро целью атак было вывести из обращения то, что цитата по ТАСС «уже реальность». Экономика Венесуэлы в последние годы переживает гиперинфляцию и дефицит товаров. Оппозиция обвиняет в этом власти. Правительство страны в августе начало деноминацию, привязав новую валюту суверенный боливар к Petro. Её стоимость приравнена к цене барреля венесуэльской нефти, он стоит около 60ти долларов.

Криптовалюту Petro пока не принимают ни в одном магазине Венесуэлы, об этом месяц назад сообщало агентство Reuters. По его данным, пока нет признаков того, что инвесторы заинтересовались латиноамериканской страной.