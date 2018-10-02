В Турции санкционировано задержание более 400 человек за экономические преступления
Полицейские рейды проводятся сегодня по всей стране. По данным Генпрокуратуры, общий объём полученных и переведённых нарушителями средств за границу превышает 400 миллионов долларов. Утверждается, что значительная часть получателей этих переводов являются иранцы, проживающие в США.
Комментарии4
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rom8883 02 октября 2018 | 11:14
Всего 400 миллионов? Детский лепет.
polsan 02 октября 2018 | 11:20
rom8883: столько перевели только те, кого ловят ))
yulya_tsikina20 02 октября 2018 | 12:10
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ivanbel 02 октября 2018 | 11:34
Методы те же.