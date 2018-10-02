"В России вновь может быть введена социальная норма энергопотребления для населения"

Как пишет «Коммерсантъ», правительство вернулось к обсуждению этого вопроса. Минэнерго и Минэкономразвития предлагают фиксировать энергопотребление не на человека, а на домохозяйство, а также постепенно отменить льготные тарифы для жителей сёл и квартир с электроплитами и электроотоплением.



Введение соцнормы на электроэнергию – это плохая идея, поскольку люди и так платят немало, сказал Эху зам.пред думского комитета по труду и социальной политике коммунист Николай Коломейцев,

Коломейцев напомнил, что сейчас в отдельных регионах уже действует соцнорма энергопотребления.