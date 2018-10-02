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11:02, 02 октября 2018

В России вновь может быть введена социальная норма энергопотребления для населения

Как пишет «Коммерсантъ», правительство вернулось к обсуждению этого вопроса. Минэнерго и Минэкономразвития предлагают фиксировать энергопотребление не на человека, а на домохозяйство, а также постепенно отменить льготные тарифы для жителей сёл и квартир с электроплитами и электроотоплением.

Введение соцнормы на электроэнергию – это плохая идея, поскольку люди и так платят немало, сказал Эху зам.пред думского комитета по труду и социальной политике коммунист Николай Коломейцев,
Коломейцев напомнил, что сейчас в отдельных регионах уже действует соцнорма энергопотребления.

Комментарии

19

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johnbmw Евгений Большаков 02 октября 2018 | 11:09

где бы ЕЩЁ с население денюжку стрясти???? - главные Думы пр-ва ...

danko1 02 октября 2018 | 11:15

johnbmw: Самый легкий способ избавления населения от денег- заморозить вклады, не только долларовые, но и рублевые.
Испытанный способ.

pro_hanov 02 октября 2018 | 11:20

danko1: Тусклая лампочка Ильича под потолком, пузырёк боярышника под сыр с пальмовым маслом, талдычащее про величие России кисель-тв - что ещё надо для счастья истинному путриоту?

johnbmw Евгений Большаков 02 октября 2018 | 11:22

pro_hanov: Что-Что ... какое же Щасье БЕЗ виолончели ролдугина!?!?!?!?!

luger_max_otto 02 октября 2018 | 11:26

Ясное дело- знать, что его деньги идут на величие хутинской банды.

yulya_tsikina20 02 октября 2018 | 12:11

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vikwlad 02 октября 2018 | 11:24

Не за горами и введение карточек на питание, как это было при Сталине и при Горбачёве в конце 80-х годов.

johnbmw Евгений Большаков 02 октября 2018 | 11:25

vikwlad: не Карточек, а Социальных Норм!!! - не путайте! ....

oldbobby 02 октября 2018 | 11:46

johnbmw: Люди - новая нефть.

dew_point 02 октября 2018 | 11:17

Вы подождите, скоро несогласных на площадях начнут расстреливать. Поддержка 146% же.
Выбрали себе фюрера так неча теперь жаловаться.
Давай вован, и евро по 100!

(комментарий скрыт)

pyco_mypucmo 02 октября 2018 | 11:21

Кто-то думал, что растопыривать пальцы и показывать козу всем окружающим, - это бесплатно?
С озёрных не возьмёшь. Остаётся быдло-стадо, блеявшее: крымнаш.

rom8883 02 октября 2018 | 11:22

Я не понимаю почему такая разница в тарифах.Если я вместо газовой плиты поставлю электрическую, тариф мне не поменяют.

dominator13 02 октября 2018 | 11:31

Это просто праэдник какой то!

cromwel 02 октября 2018 | 11:33

Режим перестал стесняться скрывать свою бандитскую сущность. Но есть поговорка, что русские долго запрягают, но быстро едут.

(комментарий скрыт)

perestarok 02 октября 2018 | 11:33

"В России вновь может быть введена социальная норма энергопотребления для населения"

Вообще надо население перевести на карточки. Страна в блокаде, как Ленинград в войну. 250 г хлеба на работающего и 125 на иждивенца. Ну и на всё остальное в том же духе.

shmuel63 02 октября 2018 | 11:34

в 2014 году среднедушевое потребление электроэнерги в России было примерно 600 квт-час в месяц. (Википедия) . Значит - социальная норма - это половина среднего (на самом деле значительно меньше, так как сейчас ограничение вводится на точку подключения, то есть - на хозяйство, а не на душу)

azatjan1 02 октября 2018 | 11:59

shmuel63: Это означае,т чем больше в семье человек -потребителей электроэнергии, тем больше им придется платить сверх нормы в 300 квт. Пострадают многодетные семьи, но для них снова какие-то льготы предусмортят, только за справками для них побегать придется.

yranik 02 октября 2018 | 11:39

!Ну вот! талоны возвращаааааааааааюся. Партисертна.
Ну а народ "заслуживает своего правительства".
УРА ТОВАРищи!!!

ura_123 02 октября 2018 | 11:54

Это типа как социальная норма хлебушка в блокадном Ленинграде.

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