Вышел на свободу заключённый Ярославской колонии Евгений Макаров, который подвергался издевательствам и пыткам
Он провёл в заключении более 5 лет по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Благодаря истории Макарова, было привлечено внимание к нарушениям в системе ФСИН. В эфире телеканала «Дождь» он сказал, что сотрудники колонии чинили ему препятствия даже в последний день,
По делу о пытках в Ярославской колонии ранее было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По нему проходят 14 сотрудников исправительного учреждения. В деле фигурируют не менее пяти пострадавших, но, по словам правозащитников, их число может вырасти.
Комментарии3
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rom8883 02 октября 2018 | 11:24
Думаю, это первая ласточка.
prof57 02 октября 2018 | 11:32
Зато к тем, кто из-за него стали инвалидами... никакого внимания правозащитной общественности...
yulya_tsikina20 02 октября 2018 | 12:11
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