Доля российского кино в кинопрокате впервые может достичь 30 процентов по итогам года
Об этом сообщается на сайте Фонда кино. Совокупная посещаемость российских фильмов, скорее всего, превысит 55 миллионов зрителей. Это максимальный показатель с 2010 года.
Комментарии2
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johnbmw Евгений Большаков 02 октября 2018 | 10:39
... а самым популярным нашим фильмом стал КОНЕЧНО "Крым"!
или я не прав??? ;-()
stebinmaku 02 октября 2018 | 10:41
Кинокаталы кинопроката..