25-летний Евгений Макаров, который пострадал в результате пыток в Ярославской колонии, сегодня вышел на свободу

В сентябре суд решил пересчитать его срок. Он был приговорён к 6 годам и 10 месяцам заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Макаров вышел на свободу на 2 месяца раньше.

В колонии осуждённый неоднократно подвергался пыткам и избиениям. Макаров обращался с жалобами в правоохранительные органы, после чего его отправляли в штрафной изолятор.

Перед освобождением Макаров провёл более 70 дней в одиночной камере. Он также посетовал, что не смог перевести деньги со своего счёта на благотворительность.