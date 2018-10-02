25-летний Евгений Макаров, который пострадал в результате пыток в Ярославской колонии, сегодня вышел на свободу
В сентябре суд решил пересчитать его срок. Он был приговорён к 6 годам и 10 месяцам заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Макаров вышел на свободу на 2 месяца раньше.
В колонии осуждённый неоднократно подвергался пыткам и избиениям. Макаров обращался с жалобами в правоохранительные органы, после чего его отправляли в штрафной изолятор.
Перед освобождением Макаров провёл более 70 дней в одиночной камере. Он также посетовал, что не смог перевести деньги со своего счёта на благотворительность.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
banyi4 02 октября 2018 | 10:38
И чё? Это хорошо или плохо? Смысл новости не понял)