Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме руководителя Ингушского отделения партии Яблоко Муцольгова

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме руководителя Ингушского отделения партии Яблоко Руслана Муцольгова. По данным «Интерфакс», у него изъяли ноутбук и мобильный телефон.

Ранее политик был оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в не санкционированной акции в Магасе против соглашения об установлении границ между Ингушетией и Чечнёй.