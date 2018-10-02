Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме руководителя Ингушского отделения партии Яблоко Муцольгова
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме руководителя Ингушского отделения партии Яблоко Руслана Муцольгова. По данным «Интерфакс», у него изъяли ноутбук и мобильный телефон.
Ранее политик был оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в не санкционированной акции в Магасе против соглашения об установлении границ между Ингушетией и Чечнёй.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.