Чепига , которого Великобритания подозревает в отравлении Скрипаля, возглавлял операцию по вывозу в Россию Януковича
Полковник российского разведывательного ведомства ГРУ Анатолий Чепига («Руслан Боширов»), которого Великобритания подозревает в отравлении экс-агента российской разведки Сергея Скрипаля, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
Об этом украинскому телеканалу «Громадске»рассказал бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев. Он участвовал в расследовании The Insider и Bellingcat отношении подозреваемых в отравлении Скрипалей.
Между тем, российские власти утверждают, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами и находились в Великобритании в качестве туристов
Комментарии11
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danko_dudka 02 октября 2018 | 10:12
И по ввозу Порашенко.
kara 02 октября 2018 | 10:14
и отлично! главное, что ему героя дали не за кровь украинцев
banyi4 02 октября 2018 | 10:19
Скучно и не смешно уже....
glotov 02 октября 2018 | 10:32
banyi4: Вот если бы сюда еще как-нибудь глиста привязать...
banyi4 02 октября 2018 | 10:34
glotov: бабченко и мотю мочить надо! Без них никак не получается )
icf 02 октября 2018 | 10:24
"Простите, часовню тоже я развалил?"
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Мне одному кажется, что этот Чепига всё больше напоминает супергероя Marvel Comics? ))))
polsan 02 октября 2018 | 10:36
icf: Он же на работе должен что-то делать! ))
sg102 02 октября 2018 | 10:25
Умные, прочитав новость, все поймут. Чувствуете уровень? Человек ВОЗГЛАВЛЯЛ такую сложнейшую операцию по спасению главы государства от нацистов, пришедших к власти в результате государственного переворота. И блестяще ее провел. Ион же лично едет мазать ручки в сраную англию чтобы отркавить никчемного иуду, которого побрезговали тронуть даже когда он в тюрьме сидел за предательство. Великобреханцам следовало бы остановиться показав фотографии "подозреваемых". А вот это уже в картах называется "перебор". Осталось командировочное удостоверение найти и приказ за подписью Путины о ликвидации скрипалей..
accyapa 02 октября 2018 | 10:36
Зачем зачем так бессовестно лгать? Достаточно мельком взглянуть на мурло Петрова или Боширова, чтобы понять: Это люди из Конторы.
Понятно, что приехали ГРУшники в Солсбери не для того, чтобы убивать.. Задание было другим, к примеру, взять пробы воздуха, почвы в районе фабрики по производству хим. оружия. И потом обвинить Мелкобританию в нарушение договора о запрещении ХО. Тема хорошо подвязывается к Сирии.
В чём преступление? Да эти люди просто герои Невидимого Фронта.
Но нет, пошли в идиотскую несознанку. Только ленивый не издевается сейчас над заявлением Вовочки, что Петров и Смирнов не разведчики.
abuvgrobu 02 октября 2018 | 10:37
Мелко копают, однако. Копанут глубже, будут орать, что принцессу Диану тоже эти пацаны кончили.
Водителю ее Новичка дали нюхнуть вместо кокса, а вот, нате вам...
estamp 02 октября 2018 | 10:40
Ой дебииилы!
Либералам конечно виднее как работают спецслужбы. Но что-то мне кажется, что люди, которые проводят силовые операции и люди, которые проводят тайные операции да еще и в чужих странах это разные люди.
Хотя... может тут и не врут. Может Чепига и вывозил Януковича. Но тогда он не Боширов.