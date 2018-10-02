Чепига , которого Великобритания подозревает в отравлении Скрипаля, возглавлял операцию по вывозу в Россию Януковича

Полковник российского разведывательного ведомства ГРУ Анатолий Чепига («Руслан Боширов»), которого Великобритания подозревает в отравлении экс-агента российской разведки Сергея Скрипаля, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом украинскому телеканалу «Громадске»рассказал бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев. Он участвовал в расследовании The Insider и Bellingcat отношении подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Между тем, российские власти утверждают, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами и находились в Великобритании в качестве туристов