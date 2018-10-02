В Японии продолжается Чемпионат мира по волейболу среди женских команд

Сборная России одержала сегодня третью победу на турнире.

После валидольного матча с командой Таиланда, где россиянки вырвали победу только на тай-брейке, наша сборная получила немало критики от тренерского штаба и день отдыха. Что возымело решающее действие, доподлинно неизвестно, но матч против крепкой командой Азербайджана наши девушки вышли отмобилизованными. И уверенно переиграли соперниц со счетом 3-0.

Для подопечных Владимира Панкова эта победа стала уже третьей на турнире. В турнирной таблице группы россиянки занимают сейчас первое место в группе. Впрочем, главному конкуренту нашей команды – волейболисткам США – свой матч третьего круга еще предстоит провести. Американки сегодня сыграют с волейболистками Южной Кореи.

Чемпионат мира в Японии завершится 20 октября.