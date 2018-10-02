Подвергшийся пыткам в Ярославской колонии Евгений Макаров вышел на свободу

Его отпустили на два месяца раньше, пересчитав срок по новому закону об учете времени в СИЗО.

Евгений Макаров провел в заключении 5 лет, его осудили в 2012 году по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Последние несколько месяцев он находился в исправительной колонии N8, ее стены он покинул буквально час назад. Адвокат Макарова сообщил, что сейчас решается вопрос о предоставлении его подзащитному госзащиты после освобождения, поскольку существует опасность, что сотрудники ФСИН могут оказывать на него давление. Напомню, что имя Евгения Макарова стало широко известно после того, как в июле «Новая газета» опубликовала видео, на котором более 10 сотрудников Ярославской колонии №1 избивали резиновыми дубинками и кулаками скованного наручниками осужденного. Инцидент произошел летом прошлого года, но расследование преступлений в отношении заключенных началось только после публикации видеозаписи. Сам Макаров сообщал, что подвергался издевательствам и в колонии номер 8, куда его перевели в декабре. О появлении уголовного дела по этому факту стало известно в середине прошлого месяца.

Напомним, что после публикации видео с избиением Макарова было возбуждено дело о превышении должностных полномочий, по нему проходит 14 сотрудников колонии. В деле фигурирует не менее 5 потерпевших