Правительство разрабатывает социальную норму энергопотребления для населения

Идею, предложенную Минэнерго и Минэкономики, уже одобрил вице-премьер Дмитрий Козак.

Белый дом готов вернуться к старой идее о введении социальной нормы на свет, которая была заморожена в 2014 году. Теперь эту концепцию предложено доработать профильным министерствам и ФАС. Они должны внести проекты нормативных документов до 15 января 2019 года.

Схема, предварительно утвержденная вице-премьером, выглядит немного мягче, чем старый вариант, отмечает газета «Коммерсант». Социальная норма составит 300 киловатт в час и будет оплачиваться по базовому тарифу. В случае ее превышения вводится повышенный тариф, а при потреблении больше 500 киловатт в час – так называемый «экономически обоснованный». При этом объем фиксируется не на человека, а на домохозяйство. Размер тарифов «Коммерсант» не указывает. Для граждан, нуждающихся в соцподдержке, будут введены субсидии.

По данным ФАС, сейчас в России в среднем на человека приходится 89 киловатт в час в месяц. При этом в некоторых регионах, например в Иркутской области, это значение намного больше.