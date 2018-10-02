Правительство разрабатывает социальную норму энергопотребления для населения
Идею, предложенную Минэнерго и Минэкономики, уже одобрил вице-премьер Дмитрий Козак.
Белый дом готов вернуться к старой идее о введении социальной нормы на свет, которая была заморожена в 2014 году. Теперь эту концепцию предложено доработать профильным министерствам и ФАС. Они должны внести проекты нормативных документов до 15 января 2019 года.
Схема, предварительно утвержденная вице-премьером, выглядит немного мягче, чем старый вариант, отмечает газета «Коммерсант». Социальная норма составит 300 киловатт в час и будет оплачиваться по базовому тарифу. В случае ее превышения вводится повышенный тариф, а при потреблении больше 500 киловатт в час – так называемый «экономически обоснованный». При этом объем фиксируется не на человека, а на домохозяйство. Размер тарифов «Коммерсант» не указывает. Для граждан, нуждающихся в соцподдержке, будут введены субсидии.
По данным ФАС, сейчас в России в среднем на человека приходится 89 киловатт в час в месяц. При этом в некоторых регионах, например в Иркутской области, это значение намного больше.
Комментарии30
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johnbmw Евгений Большаков 02 октября 2018 | 10:05
где бы ЕЩЁ с население денюжку стрясти???? - главные Думы пр-ва ...
danko_dudka 02 октября 2018 | 10:08
johnbmw: головкА нагнутая ..... - стрясти ???
shmuel63 02 октября 2018 | 10:18
danko_dudka: "Слюни подбери, после тебя не утереться.. Сядь, Промокашка! Сядь! Не мелькай!"
danko1 02 октября 2018 | 10:21
Скоро зарплаты и пенсии начнут выдавать облигациями внутреннего займа.
Слишком много беззакония позволили за 19 лет.
Теперь, когда всё захвачено, можно всё что угодно Кремлю творить, любое беззаконие.
Пряники кончились, остался один кнут против нищего населения.
serge_moro 02 октября 2018 | 10:41
danko1: Граждане так и не смогли научиться за 20 лет , как бороться с государственным бандитизмом
kompricikos 02 октября 2018 | 10:25
Телевизор круглосуточно, холодильник только летом, зимой все хранить за окном можно, лампочек минимум ,перейти на свечи , для романтики жизни johnbmw:
vla7815 02 октября 2018 | 10:06
Когда рыжий толя-чубайс дербанил РАО ЕЭС на частные клочья - он клялся, что после этого будут тарифы на элекетроэнергию обязательно снижаться, эффективность энергетики резко возрастет, решатся все проблемы с электроэнергией. Это было очередное наглое вранье и очередная наглая афера жулика-проходимца Российского масштаба.
Вова питерский тоже в свое время нагло врал, что Россию с колен поднимет. И сколько же простодушных идиотов ему тогда поверило !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Теперь об этом он и не заикается, а с усердием и азартом заталкивает Россию вместе с её населением в бездонную нищебродскую задницу . Грабеж населения России - очередная вовина потеха после войн и международных интриг.
luger_max_otto 02 октября 2018 | 10:08
Дался Вам Чубайс... Вот из рейтинга цен на электричество по регионам:
Дагестан .энергию получает "снаружи"
Москва энергию получает "снаружи"
Ростовская область энергетически достаточна, отправляет уйму энергии в Дагестан
В общем на мой вкус- что Дагестан, что МСК- натуральным образом паразитируют на России.
lager23 02 октября 2018 | 10:25
luger_max_otto: в Тверской области есть АЭС в Удомле, а тариф на электричество для ИЧПников более 7 руб за кВт..... красота, как в Западной Европе!
luger_max_otto 02 октября 2018 | 10:40
Вот именно. Удомли власть не боится, Ростовской области власть не боится, Дагестана- боится, москвичей- тоже.
Банду Хутина- на пуй.
dubitabam 02 октября 2018 | 10:14
vla7815: а какой смысл Вы вкладываете в выражение " поднять Россию с колен"?
vla7815 02 октября 2018 | 10:35
dubitabam: Какой смысл я вкладываю - это абсолютно не важно. Важно какой смысл вкладывал вова питерский. По ходу дела - загнать в бездонную экономическую и нищебродскую задницу. Другого смысла по результатам его рабской гребли на галере за 19 лет не наблюдается.
mikhail_spb_ 02 октября 2018 | 10:07
В наше тревожное время нужно ввести военно-социально-патриотические нормы на всё.
Кажется, бурханыч говорил, что у россиян должно быть "125 грамм хлеба и право на победу"?
danko_dudka 02 октября 2018 | 10:10
mikhail_spb_: нужно, вероятно, возможно, пролонгация, кадырка, наверное. Тролль хохлоюморной. Мильтоны.
lager23 02 октября 2018 | 10:28
danko_dudka: Привет, Свинжа! Тебя там что, дешёвым электричеством "дёрнуло" или ты писала под куст?
konformist 02 октября 2018 | 10:08
Что то очень много...В нашей семье в час тратится не более 10 квт... Это ж что надо подключить, чтобы более 80 квт в час тратить?
nadezhda9999 02 октября 2018 | 10:15
ха-ха-хаkonformist:
polsan 02 октября 2018 | 10:22
А в месяц сколько у Вас получается?! )
abuvgrobu 02 октября 2018 | 10:08
Пупуевское ворьё в своём амплуа.. ПИдоры ненасытные
dekadik 02 октября 2018 | 10:10
Будем ждать пока сдохнет путин....благо ему не 25 лет...
vasya_von_smetankin 02 октября 2018 | 10:13
Очередной выброс Духовности.
На этот раз в виде "экономически обоснованного" электричества.
В душе один лишь только мат -
Кто, ...лядь, забрал мой киловатт?
stebinmaku 02 октября 2018 | 10:14
"...в среднем на человека приходится 89 киловатт в час в месяц." ))
lager23 02 октября 2018 | 10:32
stebinmaku: это 120 вт в час.... вполне приемлемо для конца 19 века!
nf5096004 02 октября 2018 | 10:14
Очередная обдираловка. Что ни новость, то усложнения существования.Да, при наших зарплатах и пенсиях это называется существованием.
lager23 02 октября 2018 | 10:21
Социальная норма составит 300 киловатт в час и будет оплачиваться по базовому тарифу. В случае ее превышения вводится повышенный тариф, а при потреблении больше 500 киловатт в час – так называемый «экономически обоснованный».
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При этом сами кремляди будут жить по тарифу "всё включено", как и плешегном, не ходящий по магазинам долгие годы, не платящий ЖКХ и на знающий какую кнопку нажимать на банкомате!
bbob 02 октября 2018 | 10:23
//киловатт в час//
Нет такой единицы измерения энергии
seryj_wolk 02 октября 2018 | 10:24
Электроэнергия измеряется в киловаттчасах, а не в киловаттах в час. Редакторы в школе плохо учились. 300 киловаттчасов в месяц - вполне приличное потребление. Я потребляю много меньше и пользуюсь всеми домашними машинами, включая кухонный комбайн и посудомоечную машину. Лампы, однако, у меня все светодиодные, плита индукционная.
trans 02 октября 2018 | 10:25
Млин, цены на нефть выросли, денег в бюджете завались, а с народа три шкуры дерут, ушлепки.
vumba 02 октября 2018 | 10:29
То есть власть открыто объявляет, что она неспособна удовлетворить даже скромные потребности народа, в стране не хватает электроэнергии, воды и прочего.. Поэтому будут введены нормы, читай "карточки", а все остальное - за бешеные деньги.
valya24 02 октября 2018 | 10:34
интересно, у меня горячая вода только в отопительный сезон, и с мая по октябрь я пользуюсь водонагревателями. Расход больше 500 кВт, и теперь все жители должны платить ещё больше?! Надо срочно выбрать Президентом путина и он наведёт порядок, отменив беззаконие, что творит нынешний Президент