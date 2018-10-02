Нобелевский комитет по физике сегодня назовёт лауреата премии этого года
В прошлом году её обладателями стали американские учёные, наблюдавшие за гравитационными волнами.
Накануне были названы лауреаты премии по медицине. Отмечены японский и американский учёные за новый метод лечения онкологических заболеваний.
Комментарии2
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bun777 02 октября 2018 | 09:46
Этот будет из России. За изобретение ракеты с вечным двигателем, летящей во Флориду со скоростью 20 махов.
drgonish 02 октября 2018 | 09:48
[о скоростью 20 махов. ]
крылами