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09:32, 02 октября 2018

Дыра в космическом корабле «Союз» возникла не из-за производственного брака

Как заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала, к такому выводу пришла комиссия, которая изучала появление отверстия в обшивке. В свою очередь, исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв признал, что рассматривается версия о повреждении на борту МКС кем-то из членов экипажа.

Комментарии

26

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luger_max_otto 02 октября 2018 | 09:37

Как заявил Рогозин- это говорит о достоверности всё.

yuriykyvich 02 октября 2018 | 09:57

luger_max_otto: Так Рогозин "ДОКТОР" наук в квадрате (Философских и каким-то там еще), он на ТУ-160 (что это такое данное существо мало представляет - некое подпобие американского B-1) Собралось Молдавию Бомбить. Что можно сказать - Батут ему в помощь.

danko1 02 октября 2018 | 10:27

yuriykyvich: Появление вредителей и врагов народа по таким абсурдным объявлениям было бы смешно, если бы не было таким жутким.
Ничуть не уступает рытью каналов "диверсантами" в сталинскую эпоху.
И ведь не анекдот, а серьёзное заявление тупицы во власти.

stebinmaku 02 октября 2018 | 09:38

Дыра в космическом корабле «Союз» возникла не из-за производственного, а из-за супружеского брака..

ramses333 02 октября 2018 | 09:47

stebinmaku: Напротив: "дыра в космическом корабле «Союз» возникла" из-за отсутствия на корабле женщин.

stebinmaku 02 октября 2018 | 09:58

ramses333
Это однополый союз с "Союзом"..

zor 02 октября 2018 | 10:37

Есть две версии:
1.Дыру проела космическая моль(как известно для утепления космической станции используется нановойлок двойного назначения- для производства валенок для валенков и для космических нужд)
2.Израильский истребитель использовал КС-Союз как прикрытие от сирийского ПВО С-200 .Зловредный яврейский летчик летал зигзагами между ИЛ-20 и КС-Союз.Нет предела яврейской изворотливости.stebinmaku: stebinmaku:

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ramses333 02 октября 2018 | 09:49

yulya_tsikina19: Мадам, не старайтесь. Девушки - это не модно. Теперь их функцию выполняют космические корабли.

kryimzdick 02 октября 2018 | 09:48

не может же Рогозька сам себе подписать приговор, будут искать космонавтов, которым жить надоело

ankir 02 октября 2018 | 09:49

Так дыра или отверстие?

yuriykyvich 02 октября 2018 | 10:27

ankir: Объясняю. "Отверстие" - технологический элемент в Конструкции. "Дыра" - отверствие образовавшеесяв результате.... Ну а дальше сами думайте. По-полочкам понятно разложил?

stopkran1969 02 октября 2018 | 09:49

Убедительная просьба ко всем СМИ - распределить по дням недели выступления комиков и хоть как то обозначайте жанр - рогозин - батутная фантастика, Маруся - танцы и лирика, письков - философское (я знаю что не знаю), конюшонков - миллитари-мультики ну и т.п

unprejudiced 02 октября 2018 | 09:49

И как раз на МКС имелась, а может и имеется свихнувшаяся пендосска, которая уже сломала туалет американского сегмента и они под себя там ходят... как бы всё сходится, кто мог дыру просверлить

nigelliri56 02 октября 2018 | 10:30

unprejudiced: Точно, пендосска. А еще это мог сделать бендеровец в душе, а также просто "русский самоубийца".

seryj_wolk 02 октября 2018 | 09:50

Хряк из кожи вон лезет, чтобы снять со своего ведомства ответственность. Кончится тем, что американцы полностью откажутся от сотрудничества с рфией в космосе и не только.

vasya_von_smetankin 02 октября 2018 | 09:54

Мистер Обама!
Хватить сверлить дыры в наших космических аппаратах и выкручивать лампочки в наших подъездах, нехороший ты человек!

yuriykyvich 02 октября 2018 | 10:22

vasya_von_smetankin: И вообще, наши Лифты, не сортиры с дырками, как у вас, в Пиндосии.

eduard53 02 октября 2018 | 09:55

Перефразируя рассуждение булгаковского ФилипФилипыча о разрухе, можно сказать, что дырки в космических кораблях начинаются с дырявых голов нынешнего руководства всем и вся потомством ПолиграфПолиграфыча ...

apels 02 октября 2018 | 09:57

Это-ж получается, что американцы на производство пробрались! Куда смотрело ФСБ?

seva1223 02 октября 2018 | 10:27

apels: А это вариант, может это дырка чтоб ФСБ могло подглядывать!?

ugas 02 октября 2018 | 10:00

Страна дебилов, воров и мошенников! Я это говорила уже неоднократно.

raffal 02 октября 2018 | 10:04

Как заявил Рогозин...
Но, тут впору полагать, что налицо дилемма:
это правда или Рогозин сказал?

sim202_ 02 октября 2018 | 10:15

А доктор батутостроения советовался с видными деятелями гранитолитейного
и суднопроизводства?

geokrilov 02 октября 2018 | 10:15

Если посмотреть на любой отсек станции изнутри, то нигде силовой корпус просто не виден. Он закрыт панелями, под которыми находится оборудование. Чтобы олучить к корпусу доступ нало снять панели, демонтировать пару больших ящиков с аппаратурой или какой-нибудь поглотитель углекислоты. Это часа два работы.
_youtube.com/watch?v=KaOC9danxNo
Для совершения диерси нужно преодолеть несколько препятствий:
1. Каждый член экипажа постоянно в контакте с Земле (кроме того временм, когда он спит). Если он, вдруг замолчал на 2 часа, это вызовет неизбежное беспокойство, и кого-то направят узнать, в чем дело.
2. Есть распорядок дня и план работ, расписанный по минутам.
3. Участник экипажа не должен находиться один в отсеке, кроме особых случаев. Поэтому, нужно нейтрализовать соседа или сделать сочастником.

geokrilov 02 октября 2018 | 10:31

geokrilov: Да, и шум! Когда вы сверлите громадную консервную банку, соединенную с кучей других, то противные звуки будут слышны почти везде. И распространяться они будкут больше не по воздуху а по металлу.
"От пятой буровой до Покрова-на-Нерли
Вроде все в порядке, только где-то оборвана нить;
Я не знаю, как у вас - у нас всегда кто-то сверлит.
Может, взять и скинуться, чтобы они перестали сверлить?"
Аквариум "Кардиограмма"

piter_ug 02 октября 2018 | 10:15

Это исследование говорит о непролазном бардаке в отрасли. Никто ни за что не отвечает, контроль на этапах изготовления неэффективный.
Ведь должны же быть достоверные результаты проверки на герметичность модулей.
И допустим сверло нужного диаметра имеется на станции, неужели нет никаких средств контроля за действиями экипажа?

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