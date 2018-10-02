Дыра в космическом корабле «Союз» возникла не из-за производственного брака
Как заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала, к такому выводу пришла комиссия, которая изучала появление отверстия в обшивке. В свою очередь, исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв признал, что рассматривается версия о повреждении на борту МКС кем-то из членов экипажа.
Комментарии26
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
luger_max_otto 02 октября 2018 | 09:37
Как заявил Рогозин- это говорит о достоверности всё.
yuriykyvich 02 октября 2018 | 09:57
luger_max_otto: Так Рогозин "ДОКТОР" наук в квадрате (Философских и каким-то там еще), он на ТУ-160 (что это такое данное существо мало представляет - некое подпобие американского B-1) Собралось Молдавию Бомбить. Что можно сказать - Батут ему в помощь.
danko1 02 октября 2018 | 10:27
yuriykyvich: Появление вредителей и врагов народа по таким абсурдным объявлениям было бы смешно, если бы не было таким жутким.
Ничуть не уступает рытью каналов "диверсантами" в сталинскую эпоху.
И ведь не анекдот, а серьёзное заявление тупицы во власти.
stebinmaku 02 октября 2018 | 09:38
Дыра в космическом корабле «Союз» возникла не из-за производственного, а из-за супружеского брака..
ramses333 02 октября 2018 | 09:47
stebinmaku: Напротив: "дыра в космическом корабле «Союз» возникла" из-за отсутствия на корабле женщин.
stebinmaku 02 октября 2018 | 09:58
ramses333
Это однополый союз с "Союзом"..
zor 02 октября 2018 | 10:37
Есть две версии:
1.Дыру проела космическая моль(как известно для утепления космической станции используется нановойлок двойного назначения- для производства валенок для валенков и для космических нужд)
2.Израильский истребитель использовал КС-Союз как прикрытие от сирийского ПВО С-200 .Зловредный яврейский летчик летал зигзагами между ИЛ-20 и КС-Союз.Нет предела яврейской изворотливости.stebinmaku: stebinmaku:
ramses333 02 октября 2018 | 09:49
yulya_tsikina19: Мадам, не старайтесь. Девушки - это не модно. Теперь их функцию выполняют космические корабли.
kryimzdick 02 октября 2018 | 09:48
не может же Рогозька сам себе подписать приговор, будут искать космонавтов, которым жить надоело
ankir 02 октября 2018 | 09:49
Так дыра или отверстие?
yuriykyvich 02 октября 2018 | 10:27
ankir: Объясняю. "Отверстие" - технологический элемент в Конструкции. "Дыра" - отверствие образовавшеесяв результате.... Ну а дальше сами думайте. По-полочкам понятно разложил?
stopkran1969 02 октября 2018 | 09:49
Убедительная просьба ко всем СМИ - распределить по дням недели выступления комиков и хоть как то обозначайте жанр - рогозин - батутная фантастика, Маруся - танцы и лирика, письков - философское (я знаю что не знаю), конюшонков - миллитари-мультики ну и т.п
unprejudiced 02 октября 2018 | 09:49
И как раз на МКС имелась, а может и имеется свихнувшаяся пендосска, которая уже сломала туалет американского сегмента и они под себя там ходят... как бы всё сходится, кто мог дыру просверлить
nigelliri56 02 октября 2018 | 10:30
unprejudiced: Точно, пендосска. А еще это мог сделать бендеровец в душе, а также просто "русский самоубийца".
seryj_wolk 02 октября 2018 | 09:50
Хряк из кожи вон лезет, чтобы снять со своего ведомства ответственность. Кончится тем, что американцы полностью откажутся от сотрудничества с рфией в космосе и не только.
vasya_von_smetankin 02 октября 2018 | 09:54
Мистер Обама!
Хватить сверлить дыры в наших космических аппаратах и выкручивать лампочки в наших подъездах, нехороший ты человек!
yuriykyvich 02 октября 2018 | 10:22
vasya_von_smetankin: И вообще, наши Лифты, не сортиры с дырками, как у вас, в Пиндосии.
eduard53 02 октября 2018 | 09:55
Перефразируя рассуждение булгаковского ФилипФилипыча о разрухе, можно сказать, что дырки в космических кораблях начинаются с дырявых голов нынешнего руководства всем и вся потомством ПолиграфПолиграфыча ...
apels 02 октября 2018 | 09:57
Это-ж получается, что американцы на производство пробрались! Куда смотрело ФСБ?
seva1223 02 октября 2018 | 10:27
apels: А это вариант, может это дырка чтоб ФСБ могло подглядывать!?
ugas 02 октября 2018 | 10:00
Страна дебилов, воров и мошенников! Я это говорила уже неоднократно.
raffal 02 октября 2018 | 10:04
Как заявил Рогозин...
Но, тут впору полагать, что налицо дилемма:
это правда или Рогозин сказал?
sim202_ 02 октября 2018 | 10:15
А доктор батутостроения советовался с видными деятелями гранитолитейного
и суднопроизводства?
geokrilov 02 октября 2018 | 10:15
Если посмотреть на любой отсек станции изнутри, то нигде силовой корпус просто не виден. Он закрыт панелями, под которыми находится оборудование. Чтобы олучить к корпусу доступ нало снять панели, демонтировать пару больших ящиков с аппаратурой или какой-нибудь поглотитель углекислоты. Это часа два работы.
_youtube.com/watch?v=KaOC9danxNo
Для совершения диерси нужно преодолеть несколько препятствий:
1. Каждый член экипажа постоянно в контакте с Земле (кроме того временм, когда он спит). Если он, вдруг замолчал на 2 часа, это вызовет неизбежное беспокойство, и кого-то направят узнать, в чем дело.
2. Есть распорядок дня и план работ, расписанный по минутам.
3. Участник экипажа не должен находиться один в отсеке, кроме особых случаев. Поэтому, нужно нейтрализовать соседа или сделать сочастником.
geokrilov 02 октября 2018 | 10:31
geokrilov: Да, и шум! Когда вы сверлите громадную консервную банку, соединенную с кучей других, то противные звуки будут слышны почти везде. И распространяться они будкут больше не по воздуху а по металлу.
"От пятой буровой до Покрова-на-Нерли
Вроде все в порядке, только где-то оборвана нить;
Я не знаю, как у вас - у нас всегда кто-то сверлит.
Может, взять и скинуться, чтобы они перестали сверлить?"
Аквариум "Кардиограмма"
piter_ug 02 октября 2018 | 10:15
Это исследование говорит о непролазном бардаке в отрасли. Никто ни за что не отвечает, контроль на этапах изготовления неэффективный.
Ведь должны же быть достоверные результаты проверки на герметичность модулей.
И допустим сверло нужного диаметра имеется на станции, неужели нет никаких средств контроля за действиями экипажа?