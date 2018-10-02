ФСБ выступила против поправок в законопроект о специальных технических средствах для негласного получения информации
Об этом стало известно «Коммерсанту». На поправках настаивала Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Там предлагали уточнить определение шпионской техники, чтобы отделить её от обычной бытовой электроники. В спецслужбе посчитали, что уточнённая трактовка сузит область современных средств , ыв которых реализуется функция негласного получения информации.
Комментарии9
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patrikk_2 02 октября 2018 | 09:47
ФСБ выступила против поправок в законопроект о специальных технических средствах для негласного получения информации...
ФСБшники похожи на традиционных таксистов, протестующих против таксистов Uber, Яндекс.Такси, GetTaxi, Таксик...
luger_max_otto 02 октября 2018 | 09:39
А, понятно: чтобы чекисты могли называть шпионской техникой все, что им хочется называть шпионской техникой.
mikhail_spb_ 02 октября 2018 | 09:42
Любой мобильник, не говоря уж о смартфоне, является "шпионской техникой".
Хватай и сажай, кого хочешь.
klukvik 02 октября 2018 | 09:44
в руках шпиЁна любая техника становится шпиЁнской))
kukrynx 02 октября 2018 | 10:05
klukvik: Мудрое замечание...
А еще вода, она мокрая.
Согласен, о мудрейший?
stas12006 02 октября 2018 | 09:57
а почему вообще в принципе нельзя пользоваться такой аппаратурой?
у тебя мент вымогает взятку - и ты не имеешь право записать это на скрытую камеру - тебя за это ещё и посадят за использование шпионской аппаратуры - это полный бред!
это показывает суть путинского государства - путинские мрази имеют право на всё , а ты не имеешь право ни на что!
в нормальных странах использование скрытых камер не запрещено , а запрещено лезть в частную жизнь этими камерами, а использовать скрытые камеры против преступлений ментов не просто можно , а нужно!
consts 02 октября 2018 | 10:10
Иж чего захотели - уточнить! Ведь тогда чекисты не смогут задавать свой любимый вопрос: "Ну-с, рассказывайте, за что мы вас арестовали".
lager23 02 октября 2018 | 10:12
Кому надо тот найдёт микрофон, скрытую камеру, АК-74 и даже взрывчатку CL20, угонит автомобиль и скрутит камеру видеонаблюдения на крымском мосту, что напротив Кремля, так что ФСБ больше напоминает слона в посудной лавке или оперативника КГБ образца "1965 года".
vladimir1967 02 октября 2018 | 10:32
Дай волю гэбне они вообще все запретят, и компьютеры и телефоны. Оставят стране только лапти.