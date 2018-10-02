ФСБ выступила против поправок в законопроект о специальных технических средствах для негласного получения информации...

Об этом стало известно «Коммерсанту». На поправках настаивала Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Там предлагали уточнить определение шпионской техники, чтобы отделить её от обычной бытовой электроники. В спецслужбе посчитали, что уточнённая трактовка сузит область современных средств , ыв которых реализуется функция негласного получения информации.