Сегодня на свободу вышел заключённый Ярославской колонии № 1 Евгений Макаров,
Сегодня на свободу вышел заключённый Ярославской колонии № 1 Евгений Макаров, дело которого вызвало широкий общественный резонанс. Он подвергался пыткам и избиениям. Правозащитники оспаривали решение об установлении над ним административного надзора после выхода на свободу. Подробности рассказал адвокат Яков Ионцев.
25-летний Евгений Макаров провёл в заключении 5 лет. Он был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Комментарии3
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patrikk_2 02 октября 2018 | 09:42
Сегодня на свободу вышел заключённый Ярославской колонии № 1 Евгений Макаров...
Московские картавые чучмеки должны помочь Евгению Макарову, срочно уехать за границу и получить там политическое убежище.
vata_putya 02 октября 2018 | 10:00
patrikk_2: пусть тебя также вертухаи изобьют
pna 02 октября 2018 | 10:06
vata_putya: А вы знаете кого и как избил Макаров? И за что его били в колонии?