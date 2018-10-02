Сегодня на свободу вышел заключённый Ярославской колонии № 1 Евгений Макаров, дело которого вызвало широкий общественный резонанс. Он подвергался пыткам и избиениям. Правозащитники оспаривали решение об установлении над ним административного надзора после выхода на свободу. Подробности рассказал адвокат Яков Ионцев.

25-летний Евгений Макаров провёл в заключении 5 лет. Он был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.