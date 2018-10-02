В Москве называют провокацией вторжение спецназа Косова в населённые сербами районы на севере края
В Москве называют провокацией вторжение спецназа Косова в населённые сербами районы на севере края
Это прямое давление на Белград, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства мари я Захарова.
В минувшую субботу сербская армия была приведена в состояние полной боевой готовности из-за ситуации на границе. На этом фоне сегодня в Москве пройдут переговоры Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича.
Комментарии1
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traxau_okurka 02 октября 2018 | 09:07
Да,только путинской России можно направлять ихтамнетов в чужие страны)))))))