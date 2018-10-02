В Москве называют провокацией вторжение спецназа Косова в населённые сербами районы на севере края

Это прямое давление на Белград, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства мари я Захарова.

В минувшую субботу сербская армия была приведена в состояние полной боевой готовности из-за ситуации на границе. На этом фоне сегодня в Москве пройдут переговоры Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича.