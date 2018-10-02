В России вновь может быть введена социальная норма энергопотребления для населени
Как пишет «Коммерсантъ», правительство вернулось к обсуждению этого вопроса. Минэнерго и Минэкономразвития предлагают фиксировать энергопотребление не на человека, а на домохозяйство, а также постепенно отменить льготные тарифы для жителей сёл и квартир с электроплитами и электроотоплением.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 02 октября 2018 | 09:06
И за электричество тоже будем платить всё больше и больше?
tvitov66 02 октября 2018 | 09:08
mikhail_spb_: исключительно по социальной норме - с заботой мудрого руководства о народе
traxau_okurka 02 октября 2018 | 09:09
tvitov66: Разумеется. Фюреру нужно строить за наш счет школы в Алеппо. А рабский скот потерпит.
vasya_von_smetankin 02 октября 2018 | 09:08
Да, Россия - бедная ресурсами страна, нужно экономить.