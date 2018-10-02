Уголовным делом о злоупотреблении полномочиями завершилась реконструкция БДТ им. Товстоногова в Петербурге

Уголовным делом о злоупотреблении полномочиями завершилась реконструкция Большого драмтеатра имени Товстоногова в Петербурге. Фигурантами могут стать чиновники организации при Минкультуры, пишет РБК.

Трещины и плесень в здании театра, протечки и другие последствия реконструкции. В этом по версии следствия виноваты чиновники государственного учреждения «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Оно подчиняется Минкультуры. Чиновники подписали акты приёмки работ, которые плохо выполнили или не сделали вовсе, рассказал РБК адвокат Алексей Добрынин, он представляет интересы петербургского драмтеатра, признанного потерпевшим. Реконструкция обошлась в 6 миллиардов рублей, ущерб от действий чиновников составил почти 70 миллионов. Сумма может вырасти после экспертизы. В «Северо-Западной дирекции» дефекты признали, но не исключили, что трещины могли появиться, в том числе, из-за осадки здания. До СК делом занималась полиция Петербурга, но виновных не нашла. Возбудили два дела о мошенничестве в отношении сотрудников компаний-подрядчиков, одна из них «Балтстрой», с ней связано дело реставраторов, по нему проходил экс-замминистра культуры Пирумов. Дела о мошенничестве планируют объединить с новым – злоупотреблении полномочиями.

В БДТ сейчас исправляют последствия реконструкции. Ведутся ремонтные работы на крыше, ежедневно откачивается вода из подвала, рассказали РБК в пресс-службе театра.