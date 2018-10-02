25-летний Евгений Макаров, который пострадал в результате пыток в Ярославской колонии, сегодня утром вышел на свободу

В сентябре суд решил пересчитать его срок. Он был приговорён к 6 годам и 10 месяцам заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Макаров выйдет на свободу на 2 месяца раньше.

В колонии осуждённый неоднократно подвергался пыткам и избиениям. Макаров обращался с жалобами в правоохранительные органы, после чего его отправляли в штрафной изолятор.