25-летний Евгений Макаров, который пострадал в результате пыток в Ярославской колонии, сегодня утром вышел на свободу
В сентябре суд решил пересчитать его срок. Он был приговорён к 6 годам и 10 месяцам заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Макаров выйдет на свободу на 2 месяца раньше.
В колонии осуждённый неоднократно подвергался пыткам и избиениям. Макаров обращался с жалобами в правоохранительные органы, после чего его отправляли в штрафной изолятор.
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