Доля российского кино в кинопрокате впервые может достичь 30 процентов по итогам года
Об этом сообщается на сайте Фонда кино. Совокупная посещаемость российских фильмов, скорее всего, превысит 55 миллионов зрителей. Это максимальный показатель с 2010 года.
Комментарии4
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leonln1970 02 октября 2018 | 08:53
впервые может достичь......а может и не достичь....давно не смотрю этот утиль.
yulya_tsikina18 02 октября 2018 | 09:02
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tprfrund001 02 октября 2018 | 08:56
Почему я не буду смотреть РФ-фильмы?
Потому что я ЗНАЮ, что колесо обозрения с ВДНХ по Москве не каталось. И что пули не огибают препятствия. И что пришельцы на Северное Чертаново не падали.
И потому, что даже в "Крепости" не могли обойтись без "сталинских репрессий".
И потому, что в новом "Тихом Доне" и "Зорях" снимались какие-то дрищи и хипстерши.
И потому, что мегатворцы свои познания об СССР черпают явно из "перестроечного" "Огонька".
hangman19 02 октября 2018 | 09:01
На этот шлак билеты распространяют также, как на шоу Навки?