В Токио проведут эксперимент по использованию роботов в метро
Они, в первую очередь, будут задействованы для информирования пассажиров о маршрутах, медпунктах, отделений полиции. На шести станциях будут работать самоходные устройства, настроенные на поиск подозрительных предметов.
По замыслу администрации Токио, внедрение роботов позволит восполнить нарастающую нехватку рабочих рук в системе метрополитена.
Комментарии1
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yulya_tsikina18 02 октября 2018 | 09:03
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