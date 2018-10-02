В Токио проведут эксперимент по использованию роботов в метро

Они, в первую очередь, будут задействованы для информирования пассажиров о маршрутах, медпунктах, отделений полиции. На шести станциях будут работать самоходные устройства, настроенные на поиск подозрительных предметов.

По замыслу администрации Токио, внедрение роботов позволит восполнить нарастающую нехватку рабочих рук в системе метрополитена.