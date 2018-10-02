Национальная медиа-группа станет одним из инвесторов продолжения фантастического фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение»
Национальная медиа-группа станет одним из инвесторов продолжения фантастического фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение». Как сообщил РБК представитель холдинга, финансирование будет вестись через специально созданную студию. «Притяжение» вошло в топ самых успешных отечественных картин.
Комментарии3
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kottigr1 02 октября 2018 | 08:58
Как у Федора получается снимать редкостную хрень за большие деньги ?
yulya_tsikina18 02 октября 2018 | 09:03
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vilingrad 02 октября 2018 | 09:07
Притяжение... Отжимание...Возрождение...