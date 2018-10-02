Национальная медиа-группа станет одним из инвесторов продолжения фантастического фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение». Как сообщил РБК представитель холдинга, финансирование будет вестись через специально созданную студию. «Притяжение» вошло в топ самых успешных отечественных картин.