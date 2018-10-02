Дыра в космическом корабле «Союз» возникла не из-за производственного брака
Как заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала, к такому выводу пришла комиссия, которая изучала появление отверстия в обшивке. В свою очередь, исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв признал, что рассматривается версия о повреждении на борту МКС кем-то из членов экипажа.
Комментарии16
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gvs 02 октября 2018 | 08:49
Инопланетные бакланы, не иначе! ))))
ostapba 02 октября 2018 | 08:51
gvs: бакланы??
Бакланы под подой субмарины клюют...
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Так как типа произошла катастрофа на атомной подводной лодке. По данным разведслужб стран НАТО, 30 августа АПЛ «Казань» потеряла ход и вероятно получила разгерметизацию реактора. Также вероятно у нее повреждение корпуса. Этим объясняется то, что АПЛ K-561 пытаются буксировать, одновременно откачивая из нее воду.
Позднее спутник зафиксировал как буксиры пытаются куда-то толкать заглохшую пустую атомную подлодку K-561 «Kазань» к пирсу. Пришвартованный аварийный бот что-то качает или выкачивает.....
kuzma36 02 октября 2018 | 09:01
ostapba: Все давным давно известно!
Просто наши щадят пиндосов и не рассказывают как у них сломался сортир американский, как наши не пустили их в наш российский и какая истерика у них началась!
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kottigr1 02 октября 2018 | 08:50
Дыра - есть. Причин -нет !... Сразу надо было валить всё на происки внеземных цивилизаций.. ! Чем чудовищней ложь, тем больше шансов, что в неё поверят.
tvitov66 02 октября 2018 | 08:58
kottigr1: Это как это причин НЕТ? Во всем виноваты евреи и велосипедисты, а т.к. в космосе велосипедисты не водятся то ... других вариантов НЕТ!
mamiluk 02 октября 2018 | 08:52
Кому-то ещё интересны оправдания Рогозина???...страна летит в пропасть...а он о какой-то "дырке",которую наверное, сам и просверлил.
kunst54 02 октября 2018 | 08:52
Явная ложь, потому уже только, что это "заявил Рогозин в эфире Первого канала".
avp235 02 октября 2018 | 08:53
Шут гороховый.
alexey65 02 октября 2018 | 08:54
С самого начала было понятно, что следствие рано или поздно приведет к Обаме.
leonln1970 02 октября 2018 | 08:56
летела ракета, упала в болото, какая зарплата - такая работа!
gregor 02 октября 2018 | 08:57
Дыра в космическом корабле «Союз» возникла не из-за производственного брака
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Израиль ?
piterjanis 02 октября 2018 | 09:02
Следствие разберется.
tremens_delirium 02 октября 2018 | 09:03
В тени ночного мрака
И спрятавшись средь дюз,
Какая-то собака
Дырявила «Союз».
Чтоб газ спустить до грамма,
Вгрызалось остриё...
Наверное Обама
Вновь взялся за своё.
По просьбе экипажа
На «Мир» без лишних слов
Примчатся в космос даже
Баширов и Петров.
Для них найти причину
Проблем не мудрено...
Потом, точно в витрину,
Взглянут они в окно.
Рубашки не измяты,
Синхронно в терминал...
Обычные ребята,
Какой здесь криминал?
vilingrad 02 октября 2018 | 09:04
В дурной стране вопят "Кто виноват?", хотя продуктивнее внятно спросить: "Что делать?"
kazlevich1949 02 октября 2018 | 09:09
Демократы США абсолютно уверены, что это российские хакеры выбрали под себя республиканца Дональда Трампа Президентом США, ну это американских демократов дело, а я вот уверен, что судя по последним своим заявлениям - это "русский дятел" Рогозин уволил Илона Макса из совета директоров Tesla!?
Да ещё штраф $ 20 млн... я не удивлюсь, если Макса ещё через суд заставят за 360 часов бесплатных работ в Сибири весь снег убрать. "Русский дятел" для Цивилизации - это "страшная сила"!