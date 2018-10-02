Дыра в космическом корабле «Союз» возникла не из-за производственного брака

Как заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала, к такому выводу пришла комиссия, которая изучала появление отверстия в обшивке. В свою очередь, исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв признал, что рассматривается версия о повреждении на борту МКС кем-то из членов экипажа.