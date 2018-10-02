Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о запуске национальной криптовалюты «петро»

Она будет использоваться, как средство платежа в международной торговле. Все граждане страны могут зарегистрироваться на специальном портале для открытия электронного кошелька, после чего в течение недели каждый получит доступ к «петро».

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис. МВФ прогнозирует инфляцию в миллион процентов к концу года.