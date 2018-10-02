Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о запуске национальной криптовалюты «петро»
Она будет использоваться, как средство платежа в международной торговле. Все граждане страны могут зарегистрироваться на специальном портале для открытия электронного кошелька, после чего в течение недели каждый получит доступ к «петро».
Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис. МВФ прогнозирует инфляцию в миллион процентов к концу года.
Комментарии8
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sim202_ 02 октября 2018 | 08:38
Ждем появления "путро"...
yulya_tsikina18 02 октября 2018 | 09:03
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aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 08:40
Центральный банк вставшей с колен не собирается вложиться в это дерьмо?
tvitov66 02 октября 2018 | 09:05
aleks50: раз собираются ограничить электропотребление гражданам, то очень даже собирается ... но майнить простому люду низя!
vilingrad 02 октября 2018 | 08:46
Шо чекист, шо автобусный водила- конец один...на полшестого. ну не могут...
andre_klimov 02 октября 2018 | 08:47
Название "мадурики" хорошо пошло бы :))
Однако, если вспомнить, что в советское время существовала такая денежная единица, как "рубль СЭВ" - можно понять, что "мадурилка картонная" ничем не отличается от "сэвдеревянного": конвертации в твёрдые валюты или золото не подлежит, имеет договорную величину среди стран-участниц (на чём СССР многие страны соцлагеря тогда поимели").
gvs 02 октября 2018 | 08:47
Мало ли в Бразилии… Педров?! И не сосчитаешь!
("Здравствуйте, я ваша тетя") (с)
gregor 02 октября 2018 | 09:00
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о запуске национальной криптовалюты «петро»
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Петро ..... ,так зовут птичку "Чавес" .