В ближайшее время могут появиться новые данные, которые касаются расследования инцидента в Солсбери
Об этом в эфире Эха Москвы рассказал главный редактор издания Insider Роман Доброхотов.
По словам Доброхотова, из нескольких расследований Insider и группы Billingcat следует, что действия ГРУ в различных операциях часто были не последовательными. Напомню, российские власти не признают, что Руслан Боширов это на самом деле сотрудник ГРУ Анатолий Чепига.
Комментарии6
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good_sky 02 октября 2018 | 08:41
Только англичанам выгодна эта история со Скрипалём
А Россия здесь совсем ни причём!
tvitov66 02 октября 2018 | 09:02
good_sky: шпили-вили любитель херой солсбирийский засветился в Британии, а очередная порция полезных санкций в ноябре прилетит из США ... А Россия здесь совсем ни причём! :)
yulya_tsikina18 02 октября 2018 | 09:03
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vilingrad 02 октября 2018 | 08:41
Ну и чё? Отстирать чекистский мундирчик все равно никогда не удастся. Еще одно пятно...
good_sky 02 октября 2018 | 08:47
vilingrad:
У тебя нет ума
Ты, пятно от дерьма!
venq 02 октября 2018 | 09:04
"российские власти не признают, что Руслан Боширов это на самом деле сотрудник ГРУ Анатолий Чепига."
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так это не то что власти, а даже и никакой суд не признает. всякий суд рассматривает всегда только бумажкам. а такого понятия как "на самом деле" в судебной практике вовсе не существует.
а подлинность паспортов-бумажек на Боширова и на Чепигу, не то что судом, а даже тут на Эхе - всеми давно доказана.
:D