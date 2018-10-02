В ближайшее время могут появиться новые данные, которые касаются расследования инцидента в Солсбери

Об этом в эфире Эха Москвы рассказал главный редактор издания Insider Роман Доброхотов.

По словам Доброхотова, из нескольких расследований Insider и группы Billingcat следует, что действия ГРУ в различных операциях часто были не последовательными. Напомню, российские власти не признают, что Руслан Боширов это на самом деле сотрудник ГРУ Анатолий Чепига.