В Москве называют провокацией вторжение спецназа Косова в населённые сербами районы на севере края
В Москве называют провокацией вторжение спецназа Косова в населённые сербами районы на севере края. Это прямое давление на Белград, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства мари я Захарова.
В минувшую субботу сербская армия была приведена в состояние полной боевой готовности из-за ситуации на границе. На этом фоне сегодня в Москве пройдут переговоры Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича.
Комментарии3
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cromwel 02 октября 2018 | 08:45
Понеслось... Все таки мы вступили в это дерьмо. Сейчас войска и с-300 отправим для защиты братьев
raffal 02 октября 2018 | 09:08
cromwel:
Если братья это сербы, но они вожделенно смотрят не на Россию, а на Евросоюз. И попридержали бы языки в Москве с обвинениями в "провокации". Особенно после того, что сама творит в последнее десятилетие.
yulya_tsikina18 02 октября 2018 | 09:04
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