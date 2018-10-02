СК возбудил дело о злоупотреблениях полномочиями при реконструкции Большого драматического театра в Санкт-Петербурге

Следственный комитет возбудил дело о злоупотреблениях полномочиями при реконструкции Большого драматического театра в Санкт-Петербурге, которая обошлась в 6 миллиардов рублей. Об этом РБК сообщил адвокат театра Алексей Добрынин. Обвиняемыми по делу могут стать чиновники подведомственной Минкульту структуры. Они подписали акты приёмки работ, которые были либо не выполненными совсем, либо выполнены не качественно.