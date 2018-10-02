Z Архив новостей новости
5 0 6 0
08:31, 02 октября 2018

СК возбудил дело о злоупотреблениях полномочиями при реконструкции Большого драматического театра в Санкт-Петербурге

Следственный комитет возбудил дело о злоупотреблениях полномочиями при реконструкции Большого драматического театра в Санкт-Петербурге, которая обошлась в 6 миллиардов рублей. Об этом РБК сообщил адвокат театра Алексей Добрынин. Обвиняемыми по делу могут стать чиновники подведомственной Минкульту структуры. Они подписали акты приёмки работ, которые были либо не выполненными совсем, либо выполнены не качественно.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 97 6 18032 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

О поправках Путина к пенсионной реформе Путина Во время войны с фашизмом говорили, что бабы ещё нарожают. А во время войны государства с народом что говорить?..

5 108 6 48352 25.09
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Эдуард Резник: Большим голиафам не стоит задирать маленьких давидов Волноваться за Израиль не стоит всего лишь по той причине, что он сам за себя хорошо волнуется. А вот за кого действительно стоит поволноваться, это за Владимира Владимировича…

5 731 6 163384 25.09
Kизраиль, рф, мнения
Блоги

EchoMSK Надежда Загордан, муниципальный депутат

+ Видимо, все ждут человеческих жертв Видимо, все ждут человеческих жертв Я возвращалась домой и перед дверями моих двух квартир я обнаружила идентичные подарки: в отрезанные свиные головы, в которые воткнуты ножи…

5 62 6 24152 25.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, москва, депутаты, события
Блоги

ФСБ ищет тех, кто «слил» анкеты Петрова и Боширова Из-за операции контрразведчиков с «черного рынка» исчезли предложения по «пробивке» людей по специальным базам информации…

5 128 6 57447 25.09
Kполитика, журналистика, общество, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Дональда Трампа…

5 164 6 19022 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 93 6 11102 28.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 160 6 24748 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Интервью Интервью

Уэсс Митчелл гость: Уэсс Митчелл помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии

2983128
Позиция правительства Соединенных Штатов: мы хотим, чтобы Женевский процесс продолжал свое действие, и мы не делаем условием уход Асада как разрешение сирийского конфликта…

5 48 6 17519 25.09
#слушать 45:11 8читать $скачать 10.3 МБ
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 337 6 57436 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..

5 41 6 8247 25.09
Kлитература, поэзия, образование, политика, события
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 61 6 10947 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

Ответы посла России в США Анатолия Антонова на вопросы «Эха Москвы» На двусторонних отношениях сказывается внутриполитическая ситуация в США. Сейчас все в Америке диктуется предвыборной конъюнктурой. Русофобы всех мастей торопятся перед выборами заработать «политические очки»...

5 95 6 17050 27.09
Kсша, рф, дипломатия, мнения
Блоги

Игорь Николаев экономист

Возраст – выше, пенсии – ниже Инфляция опровергает главный аргумент «За» повышение пенсионного возраста. Этот аргумент простой, властям казалось – железобетонный…

5 92 6 68727 25.09
Kпенсии, реформы, политика, общество, мнения
Голосование
Готовы ли вы стать понятым за деньги?
5 38 6 7182 28.09
Блоги

Игорь Акинфеев: «Моя история с национальной сборной подошла к завершению» Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной…

5 38 6 7387 01.10
Kспорт, общество, футбол, мнения

Популярное за неделю

Новости

Корабль «Союз» был поврежден преднамеренно, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин В эфире Первого канала он сообщил, что для установления виновных члены экипажа МКС выйдут в открытый космос…

5 5 6 11074
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Это же самое модное местечко для отравлений…

5 52 6 138343 26.09
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 93 6 11102 28.09
Блоги

The Insider Расследования. Репортажи. Аналитика

Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига Его подразделение сыграло важную роль во второй Чеченской войне, а в 2014 году Путин присвоил ему звание героя России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии»...

5 809 6 306056 26.09
Kскрипаль, великобритания, преступление, расследования, общество, политика, власть, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 118 6 133350 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7309801
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3681784

Сегодня в эфире