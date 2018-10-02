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08:31, 02 октября 2018

В России вновь может быть введена социальная норма энергопотребления для населения

Как пишет «Коммерсантъ», правительство вернулось к обсуждению этого вопроса. Минэнерго и Минэкономразвития предлагают фиксировать энергопотребление не на человека, а на домохозяйство, а также постепенно отменить льготные тарифы для жителей сёл и квартир с электроплитами и электроотоплением.

Комментарии

20

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stebinmaku 02 октября 2018 | 08:38

Граждане, не энергозлоупотребляйте!..

ostapba 02 октября 2018 | 08:41

stebinmaku: а газ куда качать??
Для варки щей даже??

kottigr1 02 октября 2018 | 08:43

stebinmaku:В очередной раз Кремлевские воры пытаются завернуть в трогательный фантик заботы о простых россиянах новое повышение тарифов на ЖКХ и энергоносители..

vla7815 02 октября 2018 | 08:42

Вперед верной едрапутинской дорогой на живодерню !!!!! И на коленях, блин.

cromwel 02 октября 2018 | 08:43

Уж не знают как бы еще шкуру с населения содрать!

protoukrop 02 октября 2018 | 09:09

cromwel: Ага, и это их мысли при самых высоких ценах на нефть за последние 5 лет. Душегубы, иначе не назовешь.

avp235 02 октября 2018 | 08:43

Что значит вновь? Когда же это было?

gvs 02 октября 2018 | 08:44

Начнут с электричества, закончат карточками на хлеб.

putin_itogy 02 октября 2018 | 08:48

Крым - ваш...
Хавайте, не спеша, только не давитесь..
Впереди ещё "второе",
и "десерт"..

andre_klimov 02 октября 2018 | 08:50

"Крымосбережение" в действии...

lager23 02 октября 2018 | 08:54

Худшее, что можно сделать, уже делается, энергетическая держава окончательно превращается в совковую бензоколонку с талонами!

ostapba 02 октября 2018 | 08:58

А в Туркмении газ населению по какой цене отпускают?!
Не говоря о Эмиратах с Кувейтами даже.

zolingen 02 октября 2018 | 08:59

Опыты на мышах продолжаются. Когда же вы сдохнете наконец?

leonln1970 02 октября 2018 | 09:02

керосинъ и лучина, вот будущее расейской энергетики.

shmuel63 02 октября 2018 | 09:03

"социальная норма энергопотребления " - Это логично. Ведь по Конституции Россия - социальное государство.

j_partizan 02 октября 2018 | 09:04

Вместо того чтобы усовершенствовать энергетическую систему, правительство выбрало самый ущербный во всех отношениях вариант.
Беда стране, в которой правительством руководит недалёкий человек.

kazlevich1949 02 октября 2018 | 09:05

Ах, если бы наша смерть уже не застала нас среди живых, но тут как чёрт из табакерки на нашу задницу наше же Государство! А Государство умеющее отключать нам ещё и Свет Божий, может вести в высшей степени для себя родного плановое хозяйство...

kunst54 02 октября 2018 | 09:06

"Штирлиц, если вы не заплатите за электричество, мы отключим вам рацию".

registrator 02 октября 2018 | 09:07

Не волнуйтесь, Путин выступит с опровержением, это все происки плохого Медведева, который хочет залезть в карман инвалидов.

consts 02 октября 2018 | 09:08

"а также постепенно отменить льготные тарифы для жителей сёл и квартир с электроплитами и электроотоплением".
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В дальнейшем планируется постепенно вообще отменить подачу электроэнергии для населения, кроме телевизоров.

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