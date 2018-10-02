В России вновь может быть введена социальная норма энергопотребления для населения
Как пишет «Коммерсантъ», правительство вернулось к обсуждению этого вопроса. Минэнерго и Минэкономразвития предлагают фиксировать энергопотребление не на человека, а на домохозяйство, а также постепенно отменить льготные тарифы для жителей сёл и квартир с электроплитами и электроотоплением.
Комментарии20
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stebinmaku 02 октября 2018 | 08:38
Граждане, не энергозлоупотребляйте!..
ostapba 02 октября 2018 | 08:41
stebinmaku: а газ куда качать??
Для варки щей даже??
kottigr1 02 октября 2018 | 08:43
stebinmaku:В очередной раз Кремлевские воры пытаются завернуть в трогательный фантик заботы о простых россиянах новое повышение тарифов на ЖКХ и энергоносители..
vla7815 02 октября 2018 | 08:42
Вперед верной едрапутинской дорогой на живодерню !!!!! И на коленях, блин.
cromwel 02 октября 2018 | 08:43
Уж не знают как бы еще шкуру с населения содрать!
protoukrop 02 октября 2018 | 09:09
cromwel: Ага, и это их мысли при самых высоких ценах на нефть за последние 5 лет. Душегубы, иначе не назовешь.
avp235 02 октября 2018 | 08:43
Что значит вновь? Когда же это было?
gvs 02 октября 2018 | 08:44
Начнут с электричества, закончат карточками на хлеб.
putin_itogy 02 октября 2018 | 08:48
Крым - ваш...
Хавайте, не спеша, только не давитесь..
Впереди ещё "второе",
и "десерт"..
andre_klimov 02 октября 2018 | 08:50
"Крымосбережение" в действии...
lager23 02 октября 2018 | 08:54
Худшее, что можно сделать, уже делается, энергетическая держава окончательно превращается в совковую бензоколонку с талонами!
ostapba 02 октября 2018 | 08:58
А в Туркмении газ населению по какой цене отпускают?!
Не говоря о Эмиратах с Кувейтами даже.
zolingen 02 октября 2018 | 08:59
Опыты на мышах продолжаются. Когда же вы сдохнете наконец?
leonln1970 02 октября 2018 | 09:02
керосинъ и лучина, вот будущее расейской энергетики.
shmuel63 02 октября 2018 | 09:03
"социальная норма энергопотребления " - Это логично. Ведь по Конституции Россия - социальное государство.
j_partizan 02 октября 2018 | 09:04
Вместо того чтобы усовершенствовать энергетическую систему, правительство выбрало самый ущербный во всех отношениях вариант.
Беда стране, в которой правительством руководит недалёкий человек.
kazlevich1949 02 октября 2018 | 09:05
Ах, если бы наша смерть уже не застала нас среди живых, но тут как чёрт из табакерки на нашу задницу наше же Государство! А Государство умеющее отключать нам ещё и Свет Божий, может вести в высшей степени для себя родного плановое хозяйство...
kunst54 02 октября 2018 | 09:06
"Штирлиц, если вы не заплатите за электричество, мы отключим вам рацию".
registrator 02 октября 2018 | 09:07
Не волнуйтесь, Путин выступит с опровержением, это все происки плохого Медведева, который хочет залезть в карман инвалидов.
consts 02 октября 2018 | 09:08
"а также постепенно отменить льготные тарифы для жителей сёл и квартир с электроплитами и электроотоплением".
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В дальнейшем планируется постепенно вообще отменить подачу электроэнергии для населения, кроме телевизоров.