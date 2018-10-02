ФСБ выступила против поправок в законопроект о специальных технических средствах для негласного получения информации
Об этом стало известно «Коммерсанту». На поправках настаивала Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Там предлагали уточнить определение шпионской техники, чтобы отделить её от обычной бытовой электроники. В спецслужбе посчитали, что уточнённая трактовка сузит область современных средств , ыв которых реализуется функция негласного получения информации.
Комментарии5
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timber_head 02 октября 2018 | 08:28
"уточнённая трактовка сузит область современных средств , (с помощью которых?) которых реализуется функция негласного получения информации"
"Обязать всех без исключения граждан, проживающих на территории СССР и имеющих у себя радиоприемники (ламповые, детекторные и радиолы), в пятидневный срок сдать их органам связи по месту жительства. Обязательной сдаче подлежат также радиопередающие устройства всех типов, как индивидуального, так и коллективного пользования." (Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 25 июня 1941 г. за № 1750)
kottigr1 02 октября 2018 | 08:47
timber_head: Не пора ли вернуть прежнюю практику использования копировальной техникой.. ? Перед использованием принтера - бегом за разрешением в ФСБ ! Хочешь скопировать что-то на флешку ? .. Получи соответствующий допуск !
timber_head 02 октября 2018 | 08:54
kottigr1: И не забывайте печатные машинки! Каждая печатная машинка, являясь "множительной техникой" стояла на учете в КГБ - владелец сразу после покупки был обязан поставить её на учет. А порядок, обязывающий ставить на учет принтеры и ксероксы даже не потребовал новых постановлений. Умели люди работать и держать под контролем, а мы тут в "демократию играем"!
avp235 02 октября 2018 | 08:41
Теперь запрещается читать книги (негласно, без уведомления компетентных органов) в очках (специальное техническое средство для слабовидящих), а также слушать радио и окружающих через слуховые аппараты.
j_partizan 02 октября 2018 | 08:48
Кто хочет получить шпионскую технику, тот её найдёт. Только легально не сможет её применять. А под запрет могут попасть необходимые для работы средства, в результате очередной тормоз в развитии.